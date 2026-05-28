Экономист предсказал последствия ограничения ввоза овощей из Армении в РФ
Ограничение на ввоз плодоовощной продукции из Армении в Россию может стать чувствительной проблемой для Еревана. Об этом «Ленте.ру» заявил экономист Юрий Мосейкин.
По словам заведующего кафедрой РУДН, для всей экономики Армении это не катастрофа, но для сельского хозяйства и экспортного бизнеса последствия могут быть весьма болезненными. Российский рынок традиционно является для армянских аграриев ключевым из-за географической близости и налаженной логистики.
Кроме того, отечественные производители хорошо знают армянскую продукцию, а малым и средним компаниям проще продавать её в Россию, чем в Европу, где выше требования к упаковке и сертификации, пояснил экономист.
Закрытие внешнего рынка приведет в Армении к перенасыщению внутреннего и падению цен. Производители не получат ожидаемой прибыли, а значит, не смогут инвестировать в развитие. Им придется искать новых посредников и выстраивать новую логистику, заключил Мосейкин.
Ранее председатель АКОРТ Станислав Богданов заявил, что в крупных российских торговых сетях не ожидают дефицита огурцов, помидоров, перцев, зелени и клубники из-за ограничения их ввоза из Армении, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Шаман попал под угрозу судебных исков из-за «поющих иноагентов» в клипе
- Памфилова заявила о зарубежных попытках «долбануть» по предстоящим выборам
- Продюсер Ратников: Многотысячный концерт Канье Уэста не спасет экономику Стамбула
- «Будут рождаться метисы»: Украине предрекли преобладание мигрантов над местными
- МИД Финляндии заявил, что не позволит РФ определять присутствие дипломатов в Киеве
- Уход от коллег: Россияне готовы сменить работу без повышения зарплаты
- В России утвердили новые правила заселения в студенческие общежития
- «Готово на 95%»: Как Иран и США готовят соглашение на фоне ударов
- АКОРТ: магазины не останутся без овощей после запрета поставок из Армении
- Никакой ответственности: Мостовой захотел заменить Карпина во главе сборной России