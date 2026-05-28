Экономист предсказал последствия ограничения ввоза овощей из Армении в РФ

Ограничение на ввоз плодоовощной продукции из Армении в Россию может стать чувствительной проблемой для Еревана. Об этом «Ленте.ру» заявил экономист Юрий Мосейкин.

По словам заведующего кафедрой РУДН, для всей экономики Армении это не катастрофа, но для сельского хозяйства и экспортного бизнеса последствия могут быть весьма болезненными. Российский рынок традиционно является для армянских аграриев ключевым из-за географической близости и налаженной логистики.

Кроме того, отечественные производители хорошо знают армянскую продукцию, а малым и средним компаниям проще продавать её в Россию, чем в Европу, где выше требования к упаковке и сертификации, пояснил экономист.