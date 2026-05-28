Россельхознадзор ограничил ввоз томатов, огурцов и клубники из Армении

Россельхознадзор объявил о вводе ограничений на ввоз в РФ томатов, огурцов, перцев, зелёных культур и клубники из Армении.

Россия грозит Армении разрывом соглашения о поставках энергоресурсов

В пресс-службе ведомства указали, что принятое решение связано «с участившимися случаями нарушений при поставках армянской плодоовощной продукции».

«Сложившаяся ситуация представляет угрозу фитосанитарному состоянию территории страны», — говорится в ведомстве.

Уточяется. что ограничения будут действовать с 30 мая и «до выработки соответствующего алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемой продукции».

Ранее Роспотребнадзор приостановил продажу в России некачественной алкогольной продукции производства Армении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ЗапретИмпортАрменияФруктыРоссельхознадзор

Горячие новости

Все новости

партнеры