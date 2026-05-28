Россельхознадзор ограничил ввоз томатов, огурцов и клубники из Армении
Россельхознадзор объявил о вводе ограничений на ввоз в РФ томатов, огурцов, перцев, зелёных культур и клубники из Армении.
В пресс-службе ведомства указали, что принятое решение связано «с участившимися случаями нарушений при поставках армянской плодоовощной продукции».
«Сложившаяся ситуация представляет угрозу фитосанитарному состоянию территории страны», — говорится в ведомстве.
Уточяется. что ограничения будут действовать с 30 мая и «до выработки соответствующего алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемой продукции».
Ранее Роспотребнадзор приостановил продажу в России некачественной алкогольной продукции производства Армении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
