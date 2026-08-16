МО: ВС России поразили предприятия военной промышленности в Киеве
Утром 16 августа российские военные поразили предприятия военной промышленности в украинской столице городе Киев, нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге в Полтавской области и металлургический комбинат в Кривом Роге в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Уточняется, что для ударов использовались высокоточное оружие наземного, воздушного базирования и беспилотники большой дальности.
В ведомстве рассказали, что в Киеве были уничтожены промпредприятие ООО «ФАЙЕР ПОИНТ», выпускавшее комплектующие, боевые части и твердотопливные ускорители для крылатых ракет наземного базирования «Фламинго», а также предприятие КИЕВ-111 (ООО «УКРДЕФЕНС КАМПАНИ»), которое создавало компоненты для ударных дронов, БПЛА-перехватчиков «Хрущ» и зенитных беспилотников «Гарпия».
При этом в Кременчуге удалось поразить крупнейшее предприятие по переработке нефти — Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, производивший горюче-смазочные материалы в интересах ВСУ, добавили в Минобороны.
Кроме того, в Кривом Роге российские военные нейтрализовали цеха металлургического комбината, создававшего стальной прокат для производства вооружения и военной техники. Также утром ударными дронами в порту Одесса был поражен сухогруз с военным имуществом для ВСУ.
Ранее в МО объявили, что минувшей ночью российские силы ПВО сбили 822 украинских беспилотника над территорией страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В «Шереметьево» впервые за 1,5 года приземлился пассажирский рейс из Дамаска
- МО: ВС России поразили предприятия военной промышленности в Киеве
- Губернатор: Число жертв атаки БПЛА ВСУ на Ростовскую область выросло до 5
- МО: За ночь силы ПВО сбили более 820 дронов ВСУ
- Пересечение границы и огонь: Южная Корея предложила КНДР закончить войну
- Полиция разыскала школьницу, бросавшую камни в женщину-инвалида
- ВСУ совершили одну из крупнейших атак на Москву
- Пропавшего в Петербурге адвоката Ахаева нашли мертвым в лесу
- СМИ: Крым станет российским на всех картах
- Компания из КНР запустила первый регулярный рейс в Европу по Севморпути