МО: ВС России поразили предприятия военной промышленности в Киеве

В ведомстве рассказали, что в Киеве были уничтожены промпредприятие ООО «ФАЙЕР ПОИНТ», выпускавшее комплектующие, боевые части и твердотопливные ускорители для крылатых ракет наземного базирования «Фламинго», а также предприятие КИЕВ-111 (ООО «УКРДЕФЕНС КАМПАНИ»), которое создавало компоненты для ударных дронов, БПЛА-перехватчиков «Хрущ» и зенитных беспилотников «Гарпия».

При этом в Кременчуге удалось поразить крупнейшее предприятие по переработке нефти — Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, производивший горюче-смазочные материалы в интересах ВСУ, добавили в Минобороны.

Кроме того, в Кривом Роге российские военные нейтрализовали цеха металлургического комбината, создававшего стальной прокат для производства вооружения и военной техники. Также утром ударными дронами в порту Одесса был поражен сухогруз с военным имуществом для ВСУ.

Ранее в МО объявили, что минувшей ночью российские силы ПВО сбили 822 украинских беспилотника над территорией страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».