Володин рассказал о последствиях для Армении в случае выхода из ЕАЭС
В случае выхода Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) газ для жителей республики «подорожает почти в четыре раза». Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Он указал, что также резко сократятся трансграничные денежные переводы в Армению из России, в настоящее время составляющие почти $4 млрд в год.
«Миграционные льготы аннулируются... трудоустройство станет возможным только по патентам... поставки цветов, ягод, фруктов, овощей, рыбы, алкоголя и минеральной воды... будут приостановлены», - указал спикер.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал, что заплатит фермерам за продукцию, которую они не смогут поставить в Россию из-за ограничений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
