Володин рассказал о последствиях для Армении в случае выхода из ЕАЭС

В случае выхода Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) газ для жителей республики «подорожает почти в четыре раза». Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он указал, что также резко сократятся трансграничные денежные переводы в Армению из России, в настоящее время составляющие почти $4 млрд в год.

«Миграционные льготы аннулируются... трудоустройство станет возможным только по патентам... поставки цветов, ягод, фруктов, овощей, рыбы, алкоголя и минеральной воды... будут приостановлены», - указал спикер.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал, что заплатит фермерам за продукцию, которую они не смогут поставить в Россию из-за ограничений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
