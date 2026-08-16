МО: За ночь силы ПВО сбили более 820 дронов ВСУ

Уточняется, что это произошло в период с 20:00 по московскому времени 15 августа до 08:00 утра 16-го.

В ведомстве рассказали, что дроны ВСУ были уничтожены над Белгородским, Брянским, Владимирским, Волгоградским, Воронежским, Калужским, Курским и Московским регионами. Кроме того, БПЛА также были сбиты над Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской и Тульской областями, Краснодарским краем, Крымом, Азовским и Черным морями.

15 августа в Минобороны РФ сообщили, что за сутки силы ПВО нейтрализовали 1 тысячу 328 БПЛА ВСУ, что стало абсолютным рекордом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».