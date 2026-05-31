Не найдут покупателей: Армения лишится экспорта клубники с потерей рынка РФ

При этом россиян призывают не волноваться из-за ограничений поставок овощей и фруктов из Армении, так как есть альтернативные поставщики. Однако некоторые эксперты в сложившейся ситуации все же предсказывают рост цен на фрукты в РФ.

АРМЕНИЯ БЕЗ ЭКСПОРТА

РИА Новости со ссылкой на данные платформы ООН «Comtrade» сообщило, что Армения может лишиться почти всех доходов от экспорта клубники, если потеряет российский рынок.

Согласно подсчетам, за 11 месяцев 2025 года республика продала ягоды за рубеж на сумму $12,51 млн. При этом на Россию из них пришлось $12,14 млн. Расчеты агентства показывают, что за весь прошлый год Армения поставила в РФ клубники примерно на $13,25 млн, что составляет 97% от всего экспорта страны в $13,65 млн.