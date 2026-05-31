Не найдут покупателей: Армения лишится экспорта клубники с потерей рынка РФ
При этом в России предсказывают рост цен на фрукты в связи с запретом их ввоза из Армении.
На этой неделе в России ограничили ввоз плодоовощной продукции из Армении. Ограничения вступили в силу с 30 мая. В частности, они затронули поставки армянской клубники в РФ. При этом аналитика показывает, что в связи с этим Армения может лишиться почти всех доходов от ее экспорта, так как российский рынок занимал основную его часть.
При этом россиян призывают не волноваться из-за ограничений поставок овощей и фруктов из Армении, так как есть альтернативные поставщики. Однако некоторые эксперты в сложившейся ситуации все же предсказывают рост цен на фрукты в РФ.
АРМЕНИЯ БЕЗ ЭКСПОРТА
РИА Новости со ссылкой на данные платформы ООН «Comtrade» сообщило, что Армения может лишиться почти всех доходов от экспорта клубники, если потеряет российский рынок.
Согласно подсчетам, за 11 месяцев 2025 года республика продала ягоды за рубеж на сумму $12,51 млн. При этом на Россию из них пришлось $12,14 млн. Расчеты агентства показывают, что за весь прошлый год Армения поставила в РФ клубники примерно на $13,25 млн, что составляет 97% от всего экспорта страны в $13,65 млн.
При этом по данным платформы, в прошлом году армянскую клубнику в небольших объемах покупали ОАЭ, Катар и Казахстан.
ОГРАНИЧЕНИЕ ВВОЗА
С 30 мая Россельхознадзор ограничил ввоз плодоовощной продукции из Армении. Речь в основном идет об экспорте томатов, огурцов, перцев, зеленых культур и клубники из этого государства.
В ведомстве объяснили, что такое решение связано с участившимися случаями нарушений при поставках. Уточняется, что ограничения будут действовать «до выработки соответствующего алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемой продукции». Кроме того, Россия уже приостановила импорт цветов, минеральной воды «Джермук», коньяка и трех марок вин из Армении.
Экономист, эксперт Института Кавказа Грант Микаэлян считает, что Армения не сможет найти покупателей фруктов и овощей на место России, так как существует конкуренция со стороны Турции.
«Во-первых, в этом году урожаи были не очень хорошими, поэтому в любом случае потенциал для экспорта был ограничен. Во-вторых, запрет не тотальный, временный. Думаю, что эффект для части домохозяйств будет существенным, на макроэкономическом уровне он не будет катастрофическим, но будет чувствительным. Профильные ведомства в Армении готовы сотрудничать, собираются работать, устранять эти проблемы. Но при этом сейчас многие чиновники взяли предвыборный отпуск, занимаются этими вопросами. Это накладывает определенные ограничения на их работу. Но через месяц эта работа будет активизирована. Будет искаться какая-то диверсификация поставщиков, но надо понимать, что очень ограниченные возможности в этом плане. Этому способствует и наличие Турции, у которой посевные площади больше, а климат такой же. Турецкая конкуренция вряд ли даст возможность развивать новые направления и рынки. При этом в последние годы у Армении доля сельского хозяйства в доходах сокращается, это не приоритетная отрасль. На доходах бюджета это не скажется так сильно», - сообщил он в беседе с НСН.
Все это происходит на фоне стремления Еревана присоединиться к Евросоюзу. Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что в 2025 году объем торговли между Арменией и Россией сократился на 45,4% — на фоне дискуссий о возможном вступлении республики в ЕС.
По оценкам экспертов, выход Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) может обернуться для ее экономики потерями не менее $5 млрд (или 15–20% ВВП), добавил российский политик.
Володин также отметил, что российские предприниматели, работающие в Армении, начали сворачивать бизнес из‑за неопределенности будущего. По его словам, потери могут оказаться еще масштабнее и затронуть не только финансовую сферу.
ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ РОССИИ
При этом в России уверяют, что гражданам не о чем волноваться на фоне ограничений поставок овощей и фруктов из Армении. Так, председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов заявил, что в крупных российских торговых сетях не ожидают дефицита огурцов, помидоров, перцев, зелени и клубники из-за ограничения их ввоза из республики.
Он объяснил, что у крупных ритейлеров выстроена диверсифицированная система поставок, что позволяет оперативно перераспределять объемы между поставщиками из разных стран. При этом основную долю предложения овощей в сетевых магазинах формирует отечественная продукция, пишет ТАСС.
В свою очередь в «Руспродсоюзе» тоже призвали россиян не волноваться из-за ограничений на ввоз овощей и фруктов из Армении. По словам зампреда правления ассоциации Дмитрия Леонова, ограничение не повлияет на российский рынок.
Он рассказал, что армянская плодоовощная продукция занимает незначительную долю в общем объеме подобного импорта в Россию, а рынок «адаптирован к переключению между источниками». Леонов подчеркнул, что импортеры смогут переориентироваться на овощи и фрукты из Азербайджана, Туркмении, Турции, Китая, Узбекистана и других стран.
Однако, по словам генерального директора ИА «FruitNews», руководителя проекта «Ягодная академия» Ирины Козий, россиян в сложившейся ситуации все же ждет рост цен на фрукты. В разговоре с НСН она сообщила, что в первую очередь Армения поставляет в РФ косточковые фрукты, которые в России почти не выращивают, и сокращение объемов их ввоза повлечет за собой удорожание продукции для потребителей.
«Армения — достаточно серьезный поставщик косточковых фруктов: черешен, персиков, нектаринов. Также она поставляет многие виды ягод, как в свежем, так и в замороженном виде, сухофрукты. Поставляются из Армении и другие виды фруктов, но в меньших количествах. Это яблоки, хурма, киви. Из овощей из Армении везут зелень, томаты. Вряд ли произойдет обвал на рынке из-за отсутствия армянской продукции, но у России с каждым таким решением сужается круг поставщиков. Это ведет к уменьшению ассортимента продукции на рынке и к повышению цен. Вместе с тем ни по одному из перечисленных товаров Армения не является крупнейшим или единственным поставщиком. Это просто еще одна капля в общую проблему рынка», - объяснила она.
Ранее экономист Юрий Мосейкин заявил, что ограничение на ввоз плодоовощной продукции из Армении в Россию может стать чувствительной проблемой для Еревана, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- МО: За ночь силы ПВО сбили 216 дронов ВСУ
- Не найдут покупателей: Армения лишится экспорта клубники с потерей рынка РФ
- В Госдуме допустил снижение ключевой ставки до 13,5%
- Беспорядки в Париже и флаг РФ: «ПСЖ» вновь выиграл Лигу чемпионов
- Трамп вновь допустил возобновление военных действий против Ирана
- Гинцбург: России не грозит эпидемия Эболы
- Россиянам пообещали в июне две пенсии
- Пасечник: Вместо атакованного в Старобельске колледжа построят новый
- СМИ: Почти весь экспорт клубники Арменией пришелся на Россию
- Водителям электромобилей грозят штрафы за подземную парковку