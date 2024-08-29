«Сказки и политика»: В Ягодном союзе развеяли страшилки об армянской клубнике

Без указанных в СМИ пестицидов нельзя получить качественную клубнику, сказал в эфире НСН Вячеслав Пленкин, напомнив про «отравленные» турецкие помидоры.

Сообщения о проблемах с клубникой из Армении, которую должны были продавать в России, не связаны с реальностью и являются следствием политических разногласий Москвы и Еревана, заявил в интервью НСН председатель совета Ягодного союза Вячеслав Пленкин. По его словам, без тебуконазола не получить качественную продукцию.

Telegram-канал «Mash» ранее сообщил, ссылаясь на Россельхознадзор, что в клубнике из Армении, которую должны были продавать в Москве, Подмосковье и Тульской области, якобы нашли «опасный пестицид тебуконазол». Журналисты пишут о партии весом в четыре тонны, в которой искали еще и трифлоксистробин. При этом в ведомстве официально не подтверждали эту информацию. Государственные информагентства также не писали о проблемах с армянскими ягодами. Пленкин объяснил, что без этих пестицидов не получить хорошую клубнику.

СМИ: В клубнике из Армении обнаружили опасный пестицид
«Это действующее вещество входит в состав фунгицидов, это препараты для борьбы с болезнями растений. В России не производят такие препараты, но везут контрабандой и все их используют. Любая химия опасна, но весь вопрос в дозировке. Для получения качественной продукции эти препараты нужно использовать в обязательном порядке, без них качественную продукцию не получишь», - сказал Пленкин.

Он назвал историю с клубникой «политическими играми», вспомнив еще и турецкие помидоры.

«Я думаю, что это связано с поведением Армении в составе ОДКБ, а к ягодам это имеет меньше всего отношения. Это не относится к фактическому состоянию дел. Завтра Армения себя поведет хорошо и Россельхознадзор ничего не найдет. Самый яркий пример – это турецкие помидоры, они то отравлены, то нет, потом опять отравлены и опять нет. Так не бывает. Это политические игры», - пояснил председатель совета Ягодного союза.

Пленкин также посоветовал москвичам перестать верить в сказки о тестерах для клубники и фермерских ягодах.

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«Это все ерунда, в Москве же сказки продают. У меня куча примеров, когда люди берут на "Фуд Сити" (крупный оптовый рынок - прим. НСН) овощи и фрукты, надевают старые грязные комбинезоны, выезжают в московские районы и говорят: я фермер, там-то выращиваю, вот, привез, и это идет нарасхват. Потому что москвичам надо продать сказку. В Москве и Питере продаются истории, а в других городах все иначе», - заключил собеседник НСН.

Ранее сообщалось, что четверть россиян (26%) назвали клубнику любимой ягодой, она оказалась на первом месте по популярности. В тройку лидеров также попали черешня и малина (по 18%), далее расположились земляника (8%), вишня и черника (по 7%), отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Алексей Белкин / Бизнес Online
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