«Сказки и политика»: В Ягодном союзе развеяли страшилки об армянской клубнике

Сообщения о проблемах с клубникой из Армении, которую должны были продавать в России, не связаны с реальностью и являются следствием политических разногласий Москвы и Еревана, заявил в интервью НСН председатель совета Ягодного союза Вячеслав Пленкин. По его словам, без тебуконазола не получить качественную продукцию.

Telegram-канал «Mash» ранее сообщил, ссылаясь на Россельхознадзор, что в клубнике из Армении, которую должны были продавать в Москве, Подмосковье и Тульской области, якобы нашли «опасный пестицид тебуконазол». Журналисты пишут о партии весом в четыре тонны, в которой искали еще и трифлоксистробин. При этом в ведомстве официально не подтверждали эту информацию. Государственные информагентства также не писали о проблемах с армянскими ягодами. Пленкин объяснил, что без этих пестицидов не получить хорошую клубнику.