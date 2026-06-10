В 21-м пакете антироссийских санкций впервые будет включена сфера рыболовства. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новые рестрикции распространятся на импорт российской рыбы: ввоз некоторых видов будет ограничен, а других — полностью запрещен. Фомин отметил, что поставки российской рыбы в европейские страны и без того последнее время сокращались.

«Они хотят санкции в отношении российских рыбопромышленников ввести, и могут это сделать. Они принимают меры сейчас по ограничению импорта из России. То есть экспорт из России в Европу может быть полностью запрещен. Пока речь идет только о треске. Хотя и без этого объемы импорта в страны Евросоюза сократились за последние годы. Но они сократились по другой причине, потому что состояние запасов очень плохое», — объяснил он.

А вот ограничить импорт европейской продукции в РФ еврочиновники не смогут, так как российские власти еще в 2014 году запретили поставки рыбы оттуда.

«В 2014 году были приняты специальные меры правительства по ограничению импорта в Россию рыбы из недружественных государств. И закрыта была Норвегия, Исландия, потом со временем все остальные страны Европы. То есть сейчас ни семга, ни форель оттуда не поставляется уже больше десяти лет. Из-за этого российским импортерам пришлось искать альтернативные источники — это Чили, Турция, Китай и так далее», — сообщил собеседник НСН.