Ударит не больно? Чем грозят санкции ЕС на импорт российской рыбы
Представители Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин Виталий Корнев объяснил НСН, чем могут грозить российскому рыболовству новые санкции Евросоюза.
Евросоюз может частично или даже полностью запретить импорт российской рыбы, однако поставки продукции на этот рынок и без того в последние годы падают из-за общего снижения вылова, объяснил НСН исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.
В 21-м пакете антироссийских санкций впервые будет включена сфера рыболовства. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новые рестрикции распространятся на импорт российской рыбы: ввоз некоторых видов будет ограничен, а других — полностью запрещен. Фомин отметил, что поставки российской рыбы в европейские страны и без того последнее время сокращались.
«Они хотят санкции в отношении российских рыбопромышленников ввести, и могут это сделать. Они принимают меры сейчас по ограничению импорта из России. То есть экспорт из России в Европу может быть полностью запрещен. Пока речь идет только о треске. Хотя и без этого объемы импорта в страны Евросоюза сократились за последние годы. Но они сократились по другой причине, потому что состояние запасов очень плохое», — объяснил он.
А вот ограничить импорт европейской продукции в РФ еврочиновники не смогут, так как российские власти еще в 2014 году запретили поставки рыбы оттуда.
«В 2014 году были приняты специальные меры правительства по ограничению импорта в Россию рыбы из недружественных государств. И закрыта была Норвегия, Исландия, потом со временем все остальные страны Европы. То есть сейчас ни семга, ни форель оттуда не поставляется уже больше десяти лет. Из-за этого российским импортерам пришлось искать альтернативные источники — это Чили, Турция, Китай и так далее», — сообщил собеседник НСН.
В свою очередь президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев объяснил НСН, что точек пересечения в рыбопромысловых районах у России с ЕС — минимум.
«Единственный бассейн, где мы пересекаемся с Евросоюзом по этому поводу — это Баренцево море. Традиционно на Баренцевом море по договоренностям почти всю свою треску мы ловим в экономической зоне Норвегии. На всех остальных морях мы с ними не граничим. Поэтому только с норвежской экономзоной могут быть проблемы, но они и так уже были», — сообщил Корнев.
Он добавил, что есть вылов в Калининградской области, но его объемы очень маленькие.
Ранее президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов рассказывал НСН, что российские рыбопромышленники осваивают новые рынки сбыта, в частности, Юго-Восточную Азию. Они поставляют продукцию в Китай, Южную Корею и Японию, а также рассматривают Вьетнам.
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