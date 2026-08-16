Пересечение границы и огонь: Южная Корея предложила КНДР закончить войну

В военном командовании республики уточнили, что в соответствии с действующим уставом пограничные силы сначала огласили устное предупреждение с помощью звуковещательной аппаратуры, после чего открыли предупредительный огонь, не зафиксировав в дальнейшем никакой необычной активности.

Согласно информации агентства, это первый за 2026 год случай, когда южнокорейские военные открыли предупредительный огонь в ответ на пересечение линии военнослужащими КНДР. До этого в текущем году о подобных нарушениях границы не сообщалось.

При этом, по данным источника, в последние несколько лет кратковременные пересечения демаркационной линии военнослужащими КНДР происходили неоднократно. Так, только в 2025 году это было сделано 17 раз.