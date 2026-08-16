Пересечение границы и огонь: Южная Корея предложила КНДР закончить войну
До этого Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону моря у восточного побережья Корейского полуострова.
Военнослужащие КНДР пересекли сухопутную границу с Южной Кореей, в ответ на это республика открыла предупредительный огонь. При этом президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен предложил КНДР начать переговоры о прекращении войны. Однако северокорейский лидер Ким Чен Ын считает соседнюю республику «враждебным государством» и против воссоединения с ней.
ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГРАНИЦЫ И ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ ОГОНЬ
Во время патрулирования местности военнослужащие КНДР ненадолго пересекли сухопутную границу с Южной Кореей и оперативно вернулись на свою территорию после произведенных предупредительных выстрелов. Об этом 16 августа сообщили представители Вооруженных сил Республики Корея.
«По словам правительственного источника, несколько корейских солдат пересекли линию демаркации на восточной линии фронта (MDL – прим. НСН) на прошлой неделе», - передает южнокорейское информационное агентство Yonhap.
В военном командовании республики уточнили, что в соответствии с действующим уставом пограничные силы сначала огласили устное предупреждение с помощью звуковещательной аппаратуры, после чего открыли предупредительный огонь, не зафиксировав в дальнейшем никакой необычной активности.
Согласно информации агентства, это первый за 2026 год случай, когда южнокорейские военные открыли предупредительный огонь в ответ на пересечение линии военнослужащими КНДР. До этого в текущем году о подобных нарушениях границы не сообщалось.
При этом, по данным источника, в последние несколько лет кратковременные пересечения демаркационной линии военнослужащими КНДР происходили неоднократно. Так, только в 2025 году это было сделано 17 раз.
При этом в Сеуле текущую ситуацию объясняют утратой значительной части оригинальных маркировочных знаков MDL, установленных под контролем Военной комиссии по перемирию в августе 1953 года. Отмечается, что в отдельных районах линия границы воспринимается сторонами по-разному, это, по оценке Сеула, и приводит к росту числа пересечений.
ПРЕКРАЩЕНИЕ ВОЙНЫ
Днем ранее президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен по случаю 81-й годовщины освобождения Корейского полуострова от японского господства выступил за мирное сосуществование с КНДР. Он подчеркнул, что в прошлом году обозначил готовность уважать установившуюся в Северной Корее систему и не добиваться объединения путем поглощения. Политик добавил, что в Сеуле не вынашивают враждебных планов по отношению к Пхеньяну.
Ли Чжэ Мен также пообещал предпринять шаги для прекращения войны и замены «нестабильной системы перемирия» мирным режимом, передает Yonhap. Он предложил КНДР начать переговоры о прекращении войны.
«Давайте откажемся от намерений угрожать друг другу и, как прямые стороны конфликта, начнем переговоры об окончании этой затянувшейся войны», - заявил политик.
Формально КНДР и Южная Корея до сих пор находятся в состоянии войны. Корейская война 1950–1953 годов закончилась перемирием, но мирный договор так и не был подписан.
До этого 11 августа 2026 года военные КНДР произвели пуск баллистической ракеты в сторону моря у восточного побережья Корейского полуострова. По информации военных, ракета упала в море за пределами исключительной экономической зоны Японии. Известно, что запуск осуществлялся из района города Вонсан.
В марте лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал Южную Корею «самым враждебным государством», отметив, что Сеул ответит за любую провокацию, «заплатив беспощадную цену». Ким Чен Ын также подчеркнул, что статус КНДР как государства, обладающего ядерным оружием, никогда не изменится, пишет РБК.
Кроме того, северокорейский лидер неоднократно исключал воссоединение с Южной Кореей. Осенью 2025 года он обвинил Сеул в стремлении «добиться краха» Пхеньяна.
Ранее японский министр обороны Синдзиро Коидзуми объявил, что Япония заявила КНДР решительный протест в связи с проведенным пуском баллистической ракеты, которая пролетела около 690 километров и упала за пределами исключительной экономической зоны страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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