Дешево и вкусно: Как Узбекистан спас фруктовый и овощной рынок России
Гендиректор ИА «FruitNews» Ирина Козий в эфире НСН рассказала, что из овощей и фруктов Узбекистан в основном поставляет в Россию черешню и томаты.
Узбекская черешня закрывает низкий ценовой сегмент на российском рынке, запрет фруктов и овощей из этой страны мог бы привести к росту цен. Об этом НСН заявила генеральный директор ИА «FruitNews», руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий.
Россельхознадзор опроверг введение ограничения на ввоз овощей и фруктов десяти узбекистанских экспортеров. Ранее об этом написал RT, но позднее выяснилось, что ведомство проводит техпереговоры с Узбекистаном для выработки механизма, обеспечивающего безопасные и бесперебойные поставки продукции в Россию. Козий рассказала, какой объем занимают узбекские овощи и фрукты на российском рынке.
«Узбекистан - довольно крупный поставщик косточковых. Поставки черешни из Узбекистана в Россию в последние годы очень активно росли. Например, в прошлом году узбекская черешня практически спасла наш рынок в сезон заморозков в Турции. Когда из-за апрельских заморозков турецких поставок было очень мало, из Азербайджана тоже черешня приходила в небольших объемах, а продукция из Узбекистана как раз обеспечивала основной объем черешни на нашем рынке. Причем черешня из Узбекистана, как правило, закрывает самую низкую ценовую нишу. Она самая доступная. Сейчас как раз стартует сезон черешни. То же самое касается узбекских грунтовых томатов. Это те категории, где Узбекистан играет значительную роль в объеме нашего рынка», - отметила специалист.
Однако, по ее словам, не так много экспортеров ввозят овощи и фрукты из Узбекистана в Россию.
«Точную долю заблокированных Россельхознадзором поставщиков без доступа к соответствующей информации оценить сложно, но, скорее всего, экспортеров в Узбекистане не очень много. В последнее время в этой стране шла централизация экспортных поставок, формировались крупные экспортеры. Что касается фитосанитарных норм, как правило речь идет об обнаружении в продукции заболеваний или вредителей растений. Для людей это не опасно. Но карантинные заболевания или вредители могут нанести вред насаждениям уже на территории России, если они попадут в российскую сельхоз отрасль», - объяснила Козий.
При этом специалист напомнила, что сокращение любой продукции на рынке, в частности из Армении, приведет к росту цен.
«Любое сокращение поставок на рынок ведет к росту цен. И Армения, и Узбекистан во многом развивали свои фруктовые, овощные отрасли, оглядываясь на российский рынок, и планируя поставки продукции именно в Россию. В случае введения запретов они развернутся на другие рынки. Да, это будет сложно для компаний, какие-то хозяйства пострадают, но тем не менее поставщики развернутся. А вот для России выстроить новые связи будет сложно, тем более что пул потенциальных поставщиков постоянно сокращается», - заключила собеседница НСН.
Ранее зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов заверил, что ограничение на ввоз овощей и фруктов из Армении не повлияет на российский рынок, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Кремле отреагировали на возможную отмену Сербией безвизового режима
- Дешево и вкусно: Как Узбекистан спас фруктовый и овощной рынок России
- Армия России освободила Тихоновку в ДНР
- Россия откроет диппредставительства на Коморах, в Гамбии, Либерии и Того
- Цифровые беспризорники: Как определить благополучие ребенка по аватарке в Сети
- Народная артистка России предложила наказывать за онлайн-продажу алкоголя и табака
- «Где торгуют, там не стреляют»: Почему бизнесмены ФРГ решили приехать на ПМЭФ
- В ЛНР украинский дрон ударил по автомобилю МЧС
- Проведут, но не пригласят: В Армении ждут искусственный референдум от ЕС
- Исследование: 65% аллергиков не могут работать более 6 часов в день