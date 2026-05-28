АКОРТ: магазины не останутся без овощей после запрета поставок из Армении

Доля импорта в категории огурцов составляет около 15%, основные поставки идут из Азербайджана. В зависимости от формата магазина на полке представлено от 1 до 18 позиций. Минимальные цены на огурцы к концу мая снизились относительно начала апреля почти на 40%, до 90 рублей за килограмм.

Ассортимент томатов варьируется от 2 до более чем 50 позиций, доля импорта — около 30%. Поставки распределены между Азербайджаном, Македонией, Марокко и Узбекистаном. Минимальная цена за килограмм томатов за тот же период упала почти на 45%, до 140 рублей.

Россельхознадзор объявил о вводе с 30 мая ограничений на ввоз в РФ томатов, огурцов, перцев, зелёных культур и клубники из Армении, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

