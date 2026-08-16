Губернатор: Число жертв атаки БПЛА ВСУ на Ростовскую область выросло до 5
Число жертв ночной атаки украинских беспилотников на Ростовскую область увеличилось до пяти человек. Об этом в своем канале в «Максе» написал губернатор региона Юрий Слюсарь.
До этого сообщалось о трех погибших, однако политик объявил об обнаружении еще двух жертв.
«Их нашли спасатели. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Семьям будет оказана помощь», - добавил губернатор.
Он рассказал, что осмотрел места падения обломков дронов в Каменске-Шахтинском, где было повреждено больше всего домов мирных жителей, а также административные здания в результате ночной атаки БПЛА ВСУ.
Слюсарь уточнил, что в настоящий момент во всех районах области, которые подверглись атаке, продолжаются работы по ликвидации последствий и оценке ущерба. Жителям оказывают всю необходимую помощь, подчеркнул губернатор.
Ранее в Министерстве обороны России объявили, что ночью 16 августа российские силы ПВО ликвидировали 822 украинских беспилотника над территорией страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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