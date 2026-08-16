Губернатор: Число жертв атаки БПЛА ВСУ на Ростовскую область выросло до 5

Число жертв ночной атаки украинских беспилотников на Ростовскую область увеличилось до пяти человек. Об этом в своем канале в «Максе» написал губернатор региона Юрий Слюсарь.

До этого сообщалось о трех погибших, однако политик объявил об обнаружении еще двух жертв.

«Их нашли спасатели. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Семьям будет оказана помощь», - добавил губернатор.