Кондратьев: При атаке БПЛА ВСУ на Кубань пострадали 2 человека

На Кубани в результате массированной ночной атаки БПЛА ВСУ пострадали два человека. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Кроме того, политик рассказал о повреждениях в Сочи, в селе Юровка в Анапе и в поселке Волна Темрюкского района, где в порту был поврежден склад с нефтепродуктами крупной компании.