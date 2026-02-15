Кондратьев: При атаке БПЛА ВСУ на Кубань пострадали 2 человека

На Кубани в результате массированной ночной атаки БПЛА ВСУ пострадали два человека. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Кроме того, политик рассказал о повреждениях в Сочи, в селе Юровка в Анапе и в поселке Волна Темрюкского района, где в порту был поврежден склад с нефтепродуктами крупной компании.

По словам губернатора, в результате атаки там произошло несколько возгораний. В ликвидации пожаров приняли участие 126 человек и 34 единицы техники, добавил Кондратьев. Уточняется, что на объекте повреждения получили резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы.

Кондратьев отметил, что в Сочи был поврежден частный дом. По его словам, там выбило окна и задело систему отопления. При этом в селе Юровка была повреждена котельная. Возгорания не произошло, подчеркнул губернатор.

«Поручил оперативно восстановить работоспособность объекта теплоснабжения», - написал он.

Ранее в Минобороны России сообщили, что минувшей ночью 15 февраля российские силы ПВО уничтожили 68 украинских беспилотников, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

