Кондратьев: При атаке БПЛА ВСУ на Кубань пострадали 2 человека
На Кубани в результате массированной ночной атаки БПЛА ВСУ пострадали два человека. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Кроме того, политик рассказал о повреждениях в Сочи, в селе Юровка в Анапе и в поселке Волна Темрюкского района, где в порту был поврежден склад с нефтепродуктами крупной компании.
По словам губернатора, в результате атаки там произошло несколько возгораний. В ликвидации пожаров приняли участие 126 человек и 34 единицы техники, добавил Кондратьев. Уточняется, что на объекте повреждения получили резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы.
Кондратьев отметил, что в Сочи был поврежден частный дом. По его словам, там выбило окна и задело систему отопления. При этом в селе Юровка была повреждена котельная. Возгорания не произошло, подчеркнул губернатор.
«Поручил оперативно восстановить работоспособность объекта теплоснабжения», - написал он.
Ранее в Минобороны России сообщили, что минувшей ночью 15 февраля российские силы ПВО уничтожили 68 украинских беспилотников, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кондратьев: При атаке БПЛА ВСУ на Кубань пострадали 2 человека
- Россиянам назвали 5 причин отказов банка вернуть деньги вкладчику
- МО: За ночь ПВО сбили 68 дронов ВСУ
- Минфин РФ изменит правила вывода средств из программы долгосрочных сбережений
- В МИД объявили об ужесточении позиции РФ на переговорах по Украине
- МИД: РФ готова обсудить идею внешнего управления Украиной
- Дмитриев задался вопросом, почему СМИ защищают демократов из файлов Эпштейна
- В МИД РФ рассказали об ответе на атаку на резиденцию Путина
- Песков: Необходимо помнить о роли Запада в кровавом госперевороте на Украине
- СМИ: Провалились переговоры Зеленского с лидерами ЕС по финансированию Киева
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru