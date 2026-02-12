«К сожалению, практика навязывания банками дополнительных услуг за деньги существует не один десяток лет. Банки под разным соусом пытались получать эти дополнительные доходы за счет, например, комиссии за ведение ссудного счета и других вещей, которые не приносили пользу потребителю. Эта практика сохраняется до сих пор. Наверное, самое массовое — это навязанные страховки, хотя с ними Центробанку уже удается побороться. Однако появились расширенные пакеты обслуживания, еще что-то. Если говорить про кредитные продукты, банки все время хотят найти дополнительные способы размывания реальной платы по кредиту. Вместе с тем предложение дополнительных платных услуг к дебетовой карте — это тренд времени. Но стоит напомнить, что с 1 сентября 2025 года действуют дополнительные разъяснения в законе о запрете дополнительных услуг, которые касаются запрета предустановленных галочек. Это есть и в бумажном варианте, и в цифровом виде. Если раньше банк мог эти галочки ставить за вас, сейчас это запрещено, однако практика такая все равно есть», — сказал Койтов.

Собеседник НСН посоветовал решать разногласия непосредственно с банком, если же договориться не получится, обращаться в надзорные органы и в суд.

«Лучше всего попытаться решить возникающую проблему непосредственно с банком. Если это обращение не сработает, нужно жаловаться в надзорные органы, в суд, в прокуратуру, в службу по защите прав потребителей финансовых услуг. Нужно использовать все доступные каналы. Если мы говорим про дистанционное обслуживание, там есть чат обратной связи, туда надо обращаться, но параллельно, если реакции нет, можно воспользоваться и электронной почтой банка, и любыми другими каналами. Также мы стали замечать сами и получать жалобы от потребителей на то, что для отключения дополнительных платных услуг необходимо пройти все круги ада. При попытке отключить услугу, которой месяц можно попользоваться бесплатно, клиенту начинают перечислять преимущества, которые он может потерять. Потребитель должен легко находить возможность отключить платную услугу и сделать это в два клика», — добавил эксперт.