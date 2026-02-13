«Разблокировка» банков: Зачем Россия хочет вернуться к расчетам в долларах
Андрей Кочетков заявил НСН, что возвращение РФ к расчетам в долларах вряд ли повлияет на отношения с Китаем и Индией, так как они далеко не единственные торговые партнеры России.
К началу года в России уже 57% экспорта и 55% импорта оплачивается рублями, однако возвращение к расчетам в долларах позволило бы упростить торговлю с США и Европой в будущем. Об этом НСН рассказал частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков.
Кремль подготовил меморандум с предложениями для администрации президента США Дональда Трампа, предусматривающими возвращение России к расчетам в долларах. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на внутренний документ, распространенный среди высокопоставленных российских чиновников. Со слов издания, эта инициатива будет способствовать расширению масштабного экономического партнерства с Соединенными Штатами. Кочетков раскрыл, что это не означает, что РФ хочет полностью вернуться к расчетам в иностранной валюте.
«Текущие системы, которые мы используем, предусматривают расчет в национальных валютах, но все равно мировая торговля в основном пока ведется на основных резервных валютах. Для нас это, скорее, стремление к разблокировке российской банковской системы. Так что речи о том, чтобы полностью вернуться к расчетам в иностранных валютах, наверно, не идет. Мы уже привыкли, что рубль стал практически основным платежным средством как за импорт, так и за экспорт. К началу года у нас уже 57% экспорта и 55% импорта оплачивается рублями. Однако иметь возможность использовать весь спектр валют будет не лишним. Вряд ли это приведет к тому, что доллар вновь займет доминирующее положение, но тем не менее какие-то расчеты нам будут облегчены, тем более, если речь будет идти о торговле с самими США и с Европой», - отметил он.
При этом Кочетков раскрыл, что у рубля и юаня хорошие перспективы стать новыми национальными резервными валютами.
«Диверсификация резервных валют продолжается, уже довольно хорошие перспективы у китайского юаня, потому что он уже стал резервной китайской валютой, которая учитывается в том числе Международным валютным фондом. На подходе уже и российский рубль. Как показали последние годы, он оправдывает себя в качестве валюты, обеспечивающей торговлю ценными ресурсами», - подытожил он.
Также собеседник НСН раскрыл, как Китай и Индия отнесутся к тому, что Россия снова решит расширить использование доллара в международных расчетах.
«Китай и Индия не являются нашими единственными торговыми партнерами, соответственно, вряд ли возвращение к платежам в долларах как-то повлияет на наши отношения с ними. Естественно китайские банковские организации тоже предпочитают основные валюты, но если система уже работает на текущем уровне и практически не дает никаких сбоев, позволяя вывести торговлю из-под контроля американцев, то, наверное, мы сохраним с Китаем, Индией и некоторыми другими странами схему по использованию национальных валют. Дедолларизация торговли будет продолжаться», - отметил он.
Ранее директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков заявил НСН, что Россия наряду со многими другими странами увеличивала объемы золотых резервов, золото стало ходовым средством оплаты при взаиморасчетах на фоне падения доллара.
