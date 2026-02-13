Дело не в дефиците: Почему дизельное топливо продолжит расти в цене
Сегодня в России достаточно дизельного топлива, однако тенденции к снижению цены не наблюдается, сказала НСН Анастасия Бунина.
Вопрос стоимости дизельного топлива не будет прозрачным без корреляции оптовой и розничной цены, заявила в беседе с НСН эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.
Доходность экспорта дизтоплива для российских производителей минимум с 2024 года впервые стала выше внутренних поставок. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков компании «Эйлер», в январе 2026 года EBITDA экспорта дизтоплива из России составила 15,4 тыс. руб. за тонну, продаж на внутреннем рынке — 9,4 тыс. руб. за тонну. Экперты объясняют смену тренда снижением биржевых цен и ростом налоговой нагрузки. На некоторых базисах на этом фоне уже отмечается нехватка предложения дизтоплива. Однако Бунина заметила, что топлива в России достаточно.
«Мировые цены диктуют такие условия. Мы же в России не выдумываем цены сами. Есть международная цена, которая фактически регулирует ценообразование для всех. На внутреннем рынке никакого дефицита нет. Он возникает периодически, но на сегодняшний день топлива достаточно», - подчеркнула она.
Собеседница НСН допустила, что дизель на внутреннем рынке продолжит расти в цене.
«Думаю, вскоре мы в очередной раз увидим рост цен на бензин. На дизельное топливо на сегодняшний день ценник колоссальный. Он взлетел в связи с тем, что зимнее дизельное топливо класса 2 действительно было дорогим. Сейчас на колонках в Москве дизельного топлива класса 2 практически нет. Вполне достаточно сорта F для обслуживания автотранспорта на территории Центрального округа. Тем не менее цена взлетела. Судя по тенденции, снизится вряд ли, может только пойти в гору. Главным регулятором ценообразования, на мой взгляд, может быть прямая зависимость оптовой цены от розничной. В некоторых иностранных государствах это есть», - сказала Бунина.
По словам эксперта топливного рынка, корреляция оптовой и розничной цены могла бы обеспечить прозрачность в вопросе стоимости.
«Если такой регулятор будет введен, это поддержит независимых производителей. Они зачастую сильно зависят от оптовых цен. Как показывает опыт прошлого года, в сентябре-октябре многие сворачивали свои автозаправочные станции, поскольку не могли конкурировать с вертикально-интегрированными структурами. Если бы была корреляция цен, было бы максимально прозрачное ценообразование. А так даже в одном городе, если стоит несколько станций одной и той же компании, цена у них будет разной», - отметила она.
Ранее правительство ввело новый временный запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива по 31 июля 2026 года. Однако он не будет распространяться на непосредственных производителей нефтепродуктов, напоминает «Радиоточка НСН».
