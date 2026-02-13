Доходность экспорта дизтоплива для российских производителей минимум с 2024 года впервые стала выше внутренних поставок. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков компании «Эйлер», в январе 2026 года EBITDA экспорта дизтоплива из России составила 15,4 тыс. руб. за тонну, продаж на внутреннем рынке — 9,4 тыс. руб. за тонну. Экперты объясняют смену тренда снижением биржевых цен и ростом налоговой нагрузки. На некоторых базисах на этом фоне уже отмечается нехватка предложения дизтоплива. Однако Бунина заметила, что топлива в России достаточно.

«Мировые цены диктуют такие условия. Мы же в России не выдумываем цены сами. Есть международная цена, которая фактически регулирует ценообразование для всех. На внутреннем рынке никакого дефицита нет. Он возникает периодически, но на сегодняшний день топлива достаточно», - подчеркнула она.