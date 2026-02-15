Ингушетия и Дагестан возглавили рейтинг регионов с худшими плательщиками по ипотеке

Жители Ингушетии, Дагестана и Тывы возглавили рейтинг заемщиков с наибольшей просрочкой по ипотеке в стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ данных Центробанка России.

Согласно аналитике, в Ингушетии доля просроченной задолженности составила 10,4%, в Дагестане — 4,4%, в Тыве — 4,2%.

В ТОП-5 регионов с худшими плательщиками по ипотеке также оказались Чечня и Северная Осетия. Там показатели достигли 3,6%. При этом в ТОП-10 рейтинга попали и жители Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Кубани, Адыгеи и Хакасии.

До этого издание со ссылкой на ЦБ писало, что жители Ненецкого автономного округа, Архангельской области и Бурятии оказались самыми ответственными ипотечными заемщиками в России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее руководитель Единого ресурса застройщиков Кирилл Холопик в интервью НСН призвал приравнять рассрочку в части выплат к ипотеке, так как она дается только на период строительства, а у застройщика нет никаких гарантий, что покупатель в итоге завершит сделку.

ФОТО: РИА Новости
