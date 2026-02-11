Кабала или спасение? Сенатор призвал полностью запретить микрофинансовые организаторы

Айрат Гибатдинов в пресс-центре НСН выступил за полное ограничение работы микрофинансовых организаций, обвинив их в огромной долговой нагрузке граждан, а Эльман Мехтиев напомнил, что люди обращаются к ним из-за отказа банков.

Сенатор Айрат Гибатдинов в пресс-центре НСН заявил о необходимости вообще запретить микрофинансовые организации (МФО), так как они создают для граждан кабальные условия.

«Я считаю, что микрофинансовые организации необходимо запрещать. Эти бешеные – до тысячи процентов годовых займы – загоняют наших граждан в долговую кабалу, из которой они не могут вылезти. Если МФО порядочные, они должны работать наряду со всеми банками, давая доступный, адекватный процент», - заявил он.

В свою очередь генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев не согласился с призывом Гибатдинова и напомнил, почему люди обращаются к услугам МФО.

«В соответствии с законодательством, МФО не могут выдавать займы со ставкой выше 292%. Если у кого-то есть ставка 1000%, то покажите, в каком году это было? И второй момент, 15,3 миллиона клиентов микрофинансовых организаций, наверное, не просто так к ним пришли. Если банки им не выдают кредиты, а МФО запретят, то куда люди пойдут? К нелегальным кредиторам. <...> Предложения запретить что-либо мешают принятию реальных мер для того, чтобы люди перестали попадать в долговую яму. Можно и деньги запретить, если их», - отметил он в пресс-центре НСН.

Ранен гендиректор Лиги защиты должников по кредитам Сергей Крылов заявил НСН, что к микрофинансовым организациям лучше вообще не обращаться, или делать это как минимум с юристом, так как условия там всегда кабальные.

ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:Долги РоссиянДолги

