Кабала или спасение? Сенатор призвал полностью запретить микрофинансовые организаторы
Айрат Гибатдинов в пресс-центре НСН выступил за полное ограничение работы микрофинансовых организаций, обвинив их в огромной долговой нагрузке граждан, а Эльман Мехтиев напомнил, что люди обращаются к ним из-за отказа банков.
Сенатор Айрат Гибатдинов в пресс-центре НСН заявил о необходимости вообще запретить микрофинансовые организации (МФО), так как они создают для граждан кабальные условия.
«Я считаю, что микрофинансовые организации необходимо запрещать. Эти бешеные – до тысячи процентов годовых займы – загоняют наших граждан в долговую кабалу, из которой они не могут вылезти. Если МФО порядочные, они должны работать наряду со всеми банками, давая доступный, адекватный процент», - заявил он.
В свою очередь генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев не согласился с призывом Гибатдинова и напомнил, почему люди обращаются к услугам МФО.
«В соответствии с законодательством, МФО не могут выдавать займы со ставкой выше 292%. Если у кого-то есть ставка 1000%, то покажите, в каком году это было? И второй момент, 15,3 миллиона клиентов микрофинансовых организаций, наверное, не просто так к ним пришли. Если банки им не выдают кредиты, а МФО запретят, то куда люди пойдут? К нелегальным кредиторам. <...> Предложения запретить что-либо мешают принятию реальных мер для того, чтобы люди перестали попадать в долговую яму. Можно и деньги запретить, если их», - отметил он в пресс-центре НСН.
Ранен гендиректор Лиги защиты должников по кредитам Сергей Крылов заявил НСН, что к микрофинансовым организациям лучше вообще не обращаться, или делать это как минимум с юристом, так как условия там всегда кабальные.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России стало снижаться число людей с тремя и более кредитами
- «Ему порекомендовали»: В Госдуме объяснили отречение Богомолова от Школы-студии МХАТ
- Кабала или спасение? Сенатор призвал полностью запретить микрофинансовые организаторы
- «Столетняя несправедливость»: Цискаридзе ответил на претензии Рособрнадзора к его Академии
- У берегов Хабаровского края произошло землетрясение магнитудой 6
- В КНР назвали США источником хаоса для международного ядерного порядка
- «Умный человек»: Почему Богомолов отказался от ректорства в Школе-студии МХАТ
- «Потом прибегают»: Автосервисы оценили попытки россиян сэкономить на ремонте
- В Центре Блохина сообщили, когда онковакцину введут в широкую клиническую практику
- Глава Минтруда назвал сварщиков и инженеров самыми востребованными профессиями
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru