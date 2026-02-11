Сенатор Айрат Гибатдинов в пресс-центре НСН заявил о необходимости вообще запретить микрофинансовые организации (МФО), так как они создают для граждан кабальные условия.

«Я считаю, что микрофинансовые организации необходимо запрещать. Эти бешеные – до тысячи процентов годовых займы – загоняют наших граждан в долговую кабалу, из которой они не могут вылезти. Если МФО порядочные, они должны работать наряду со всеми банками, давая доступный, адекватный процент», - заявил он.

В свою очередь генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев не согласился с призывом Гибатдинова и напомнил, почему люди обращаются к услугам МФО.