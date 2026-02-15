Герасимов проверил ход выполнения боевых задач группировки войск «Центр»
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов проинспектировал группировку войск «Центр». Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Он рассказал, что за первые две недели февраля российские военные смогли взять под контроль 12 населенных пунктов в зоне СВО. Герасимов также объявил о наступлении российских войск практически на всех направлениях.
По словам начальника Генштаба ВС РФ, наиболее упорные бои идут в области ответственности группировки «Центр». При этом он добавил, что группировка «Север» продолжает расширять полосу безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей, соединения «Запада» ведут активные наступательные действия, а войска «Юга» продвигаются в направлении Славянска.
В Минобороны РФ также уточнили, что группировка войск «Днепр» продолжает наступательные действия в направлении Запорожья. Известно, что уже освобождены населенные пункты Магдалиновка, Приморское и Запасное.
По данным ведомства, российские военные продолжают освобождение Нового Донбасса и Белицкого. Отмечается, что подразделения группировки «Центр» ведут боевые действия по взятию под контроль Новопавловки и Новоподгородного.
Герасимов рассказал, что ВСУ несут значительные потери, при этом делая ставку на увеличение числа ударных БПЛА.
Ранее стало известно, что российские силы ПВО утром 15 февраля за два часа сбили почти 90 дронов ВСУ над территорией страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
