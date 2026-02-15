ИКИ РАН: На Земле началась магнитная буря
Ночью 15 февраля на Земле началась магнитная буря. Об этом говорится в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН (ИКИ РАН).
Отмечается, что это уже вторая буря за февраль. Ученые рассказали, что она пока находится в диапазоне от слабой до средней. В ИКИ РАН сообщили, что пик события пришелся примерно на 05:00 часов утра по московскому времени и составил G1.3 по шкале от одного до пяти.
При этом ученые заметили, что общая продолжительность начавшегося периода возмущений может составить до двух суток, но с сильно неравномерным воздействием. По прогнозам, отдельные всплески и короткие бури могут перемежаться с довольно продолжительными зелеными участками. Между тем в ИКИ РАН добавили, что выход бури на уровень выше G2 в этот период маловероятен.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Солнце обновило рекорд XXI века по количеству вспышек в одной области.
