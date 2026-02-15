ИКИ РАН: На Земле началась магнитная буря

При этом ученые заметили, что общая продолжительность начавшегося периода возмущений может составить до двух суток, но с сильно неравномерным воздействием. По прогнозам, отдельные всплески и короткие бури могут перемежаться с довольно продолжительными зелеными участками. Между тем в ИКИ РАН добавили, что выход бури на уровень выше G2 в этот период маловероятен.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Солнце обновило рекорд XXI века по количеству вспышек в одной области.