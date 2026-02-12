«Ходовой товар»: Как золото помогло укрепить российскую экономику
На фоне ослабления доллара и напряженной ситуации в глобальной финансовой системе многие страны наращивали объемы золотых резервов, Россия не стала исключением, сказал НСН Ярослав Кабаков.
Россия наряду со многими другими странами увеличивала объемы золотых резервов, золото стало ходовым средством оплаты при взаиморасчетах на фоне падения доллара. Об этом НСН заявил директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.
В 2025 году Россия в несколько раз увеличила показатели экспорта золота в Китай — поставки выросли до рекордных 25,3 тонн. Об этом свидетельствуют аналитики китайской интернет-компании Sohu. Утверждается, что наращивание Россией золотых резервов помогло уберечь от санкций значительную часть своих богатств. По словам Кабакова, многие страны, в том числе и сам Китай, наращивали объемы золотых резервов.
«Если бы мы все хранили в золоте, у нас не было бы заблокированных активов. Вместе с тем весьма вероятно, что с учетом проблем, связанных с ограничениями, золото выступает одним из интереснейших активов для обеспечения стабильности национальной валюты для покрытия долгов и международной торговли. Кроме того, возникает вопрос, сумеет ли глобальная финансовая система, которая базируется на долларе, не получить проблем с учетом достаточно непредсказуемой денежно-кредитной политики США в текущем моменте. В этом аспекте риски дальнейшего ослабления доллара явно прослеживаются. Это, несомненно, сейчас влияет на политику Центробанков многих стран, и увеличение объемов золота происходило во многих странах. Не знаю, почему Китай называет это какой-то сверхполитикой России, при том, что Китай аналогично наращивал объемы золотых резервов в течение последних лет», — сказал Кабаков.
Собеседник НСН также пояснил, как увеличенный объем золотых резервов влияет на российскую экономику.
«Если говорить про взаиморасчеты и возможности оплаты той или иной продукции, золото — достаточно ходовой товар. В условиях кризисных явлений по обороту доллара и евро российское правительство пошло на определенную либерализацию оборота золота в экономике, были определенные послабления. Сейчас происходит обратная ситуация — происходит ужесточение оборота золота, его вывоза за границу. Некоторые предприниматели воспользовались моментом, осуществляя операции с использованием золота. Если его правильно задекларировать, сегодня можно в ряде стран сдать золото в ювелирные магазины, где его примут», — добавил эксперт.
В заключение Кабаков назвал страны, в которые Россия продает золотые слитки.
«Думаю, основные контрагенты вполне понятны: это Китай, Индия, страны, с которыми мы торгуем нефтью и газом», — подытожил он.
Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что в 2026 году будет исключен бесконтрольный вывоз из России наличных рублей и золотых слитков. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Ходовой товар»: Как золото помогло укрепить российскую экономику
- Девять дней в Шанхае обошлись россиянке в 154 тысячи рублей
- В России сочли странным заявление о «точке невозврата» в отношениях с Японией
- Сидр сидру рознь: Чем вызван взрывной рост производства «яблочных» напитков
- Аэродром «Школьный» могли использовать для подскока F-16
- Кабмин отсрочил уплату утильсбора для крупнейших автопроизводителей
- Пять человек госпитализированы после атак беспилотников под Белгородом
- От 120 тысяч рублей: Туроператоры представили цены на летнюю Турцию
- Глава Hermes рассказал о попытках Эпштейна добиться встречи с ним
- Хуснуллин сообщил о беспрецедентной атаке на инфраструктуру Белгородской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru