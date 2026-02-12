«Если бы мы все хранили в золоте, у нас не было бы заблокированных активов. Вместе с тем весьма вероятно, что с учетом проблем, связанных с ограничениями, золото выступает одним из интереснейших активов для обеспечения стабильности национальной валюты для покрытия долгов и международной торговли. Кроме того, возникает вопрос, сумеет ли глобальная финансовая система, которая базируется на долларе, не получить проблем с учетом достаточно непредсказуемой денежно-кредитной политики США в текущем моменте. В этом аспекте риски дальнейшего ослабления доллара явно прослеживаются. Это, несомненно, сейчас влияет на политику Центробанков многих стран, и увеличение объемов золота происходило во многих странах. Не знаю, почему Китай называет это какой-то сверхполитикой России, при том, что Китай аналогично наращивал объемы золотых резервов в течение последних лет», — сказал Кабаков.

Собеседник НСН также пояснил, как увеличенный объем золотых резервов влияет на российскую экономику.

«Если говорить про взаиморасчеты и возможности оплаты той или иной продукции, золото — достаточно ходовой товар. В условиях кризисных явлений по обороту доллара и евро российское правительство пошло на определенную либерализацию оборота золота в экономике, были определенные послабления. Сейчас происходит обратная ситуация — происходит ужесточение оборота золота, его вывоза за границу. Некоторые предприниматели воспользовались моментом, осуществляя операции с использованием золота. Если его правильно задекларировать, сегодня можно в ряде стран сдать золото в ювелирные магазины, где его примут», — добавил эксперт.

В заключение Кабаков назвал страны, в которые Россия продает золотые слитки.

«Думаю, основные контрагенты вполне понятны: это Китай, Индия, страны, с которыми мы торгуем нефтью и газом», — подытожил он.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что в 2026 году будет исключен бесконтрольный вывоз из России наличных рублей и золотых слитков. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

