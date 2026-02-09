Комитет Госдумы поддержал лимит в 20 банковских карт на человека

Комитет Госдумы по информационной политике поддержал законопроект, который предлагает ограничить общее число банковских карт у одного человека двадцатью, но указал на проблемы в норме о максимуме в пять карт от одного банка.

В заключении комитета говорится, что ограничение на пять карт у одного оператора по переводу денежных средств фактически вынуждает граждан обращаться сразу в несколько банков. Депутаты считают, что такая норма создает для клиентов лишние сложности и ставит их в неравные условия.