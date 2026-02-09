Комитет Госдумы поддержал лимит в 20 банковских карт на человека

Комитет Госдумы по информационной политике поддержал законопроект, который предлагает ограничить общее число банковских карт у одного человека двадцатью, но указал на проблемы в норме о максимуме в пять карт от одного банка.

В заключении комитета говорится, что ограничение на пять карт у одного оператора по переводу денежных средств фактически вынуждает граждан обращаться сразу в несколько банков. Депутаты считают, что такая норма создает для клиентов лишние сложности и ставит их в неравные условия.

В России появится единый реестр банковских карт

Законопроект был внесен в парламент в декабре 2025 года. Документ предполагает, что с 1 сентября 2026 года начнет действовать ряд антифрод-мер. Среди них — обязательное подтверждение важных операций через СМС и мессенджер Max, усиление защиты банковских сайтов и мобильных приложений, а также запрет на звонки с иностранных номеров без согласия абонента.

Проект также вводит в закон о национальной платежной системе новую норму о «Единой системе учета платежных карт». Комитет отметил, что в документе недостаточно подробно описаны статус и функции этой системы, хотя участие в ней будет обязательным для всех. По мнению депутатов, такие положения должны быть оформлены отдельным нормативным правовым актом, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
