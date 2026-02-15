СМИ: Вооруженный мужчина напал на храм в Челябинске
В Челябинске мужчина с ножом напал на церковь иконы Божией Матери Нечаянная Радость во время утренней службы. Об этом сообщает Telegram-канал «Вaza».
По данным источника, в результате ЧП пострадали сестра-послушница и прихожанка храма. Известно, что им уже оказали необходимую медпомощь.
Telegram-канал «112» писал, что, согласно предварительной информации, нападавший состоял на учете у психиатра. По факту случившегося проводится проверка.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Москве мужчина напал на посетителя храма Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря.
