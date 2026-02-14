ЦБ: Объем накоплений россиян превысил 17 трлн рублей
Россияне по итогам прошлого года накопили 17,1 трлн наличных рублей, это рекордная сумма сбережений. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Банка России.
Отмечается, что за 2025 год объем наличных сбережений в рублях увеличился на 4,6%. Годом ранее он вырос на 0,1%.
По данным РИА Новости, объем наличной иностранной валюты у граждан РФ по итогам прошлого года увеличился впервые за три года. Он стал больше на $100 млн и достиг $92,2 млрд.
Между тем экономист, эксперт по финансовым рынкам Алексей Мокров в пресс-центре НСН посоветовал хранить сбережения на вкладах или в облигациях.
