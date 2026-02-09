Грустные параметры: Почему у ЦБ нет оснований для снижения ключевой ставки
У Центробанка нет формальных оснований для снижения ставки на ближайшем заседании, так как инфляция растет, заявил НСН Денис Ракша.
Под политическим давлением Центробанк 13 февраля максимум снизит ставку на 0,25 п.п., что будет просто символическим жестом, чтобы успокоить публику, заявил НСН экономист Денис Ракша.
За неделю до первого в 2026 году заседания ЦБ все больше экспертов стали прогнозировать сохранение ключевой ставки на уровне 16%, хотя в декабре 2025 года большинство ожидали еще одного снижения, пишет РБК. Ракша объяснил, почему ЦБ будет тормозить.
«Рынок хочет снижения ставки, но на эти сигналы никто не ориентируется. Для Центробанка сейчас есть два параметра, на которые он смотрит. Это уровень текущей инфляции и инфляционные ожидания. Оба параметра грустно выглядят для ЦБ, так как текущая инфляция выросла, как и инфляционные ожидания бизнеса и населения. Поэтому у ЦБ нет формальных оснований для снижения ставки на ближайшем заседании. Возможно, под политическим давлением ЦБ максимум снизит ставку на 0,25 п.п., что будет просто символическим жестом, чтобы успокоить публику. Но никак это не может повлиять на ставки по кредитам и депозитам. Заочная полемика между условным рынком в лице Александра Шохина (глава Российского союза промышленников и предпринимателей. - Прим. НСН) и ЦБ реализуется на практике. Центробанк уже сказал, что бизнесу не станет сильно легче, если будет символическое снижение», - рассказал он.
По его словам, Центробанку просто невыгодно торопиться.
«Центробанк очень консервативен, он никогда не будет бежать впереди паровоза. Все сидят и напряженно ждут, но у ЦБ есть свобода действий. Сейчас ЦБ идет за показателями, он не формирует рынок или ставку, а оценивает происходящее. Это связано с тем, что последствия проявляются не сразу. Примерно десять лет назад Центробанк говорил, что временной период между решениями и последствиями для рынка составляет три-шесть месяца, а сейчас уже - три-четыре квартала. Решения отразятся на рынке через полгода или даже год. А сейчас мы видим последствия решений из прошлого. В этом смысле торопиться ЦБ не будет, так как потом ему снова придется повышать ставку в случае повышения инфляции», - добавил собеседник НСН.
Учитывая текущий темп роста инфляции, Банк России на февральском заседании возьмет паузу, и подогревать вряд ли что-то будет, заявил НСН директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.
