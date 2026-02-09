Под политическим давлением Центробанк 13 февраля максимум снизит ставку на 0,25 п.п., что будет просто символическим жестом, чтобы успокоить публику, заявил НСН экономист Денис Ракша.

За неделю до первого в 2026 году заседания ЦБ все больше экспертов стали прогнозировать сохранение ключевой ставки на уровне 16%, хотя в декабре 2025 года большинство ожидали еще одного снижения, пишет РБК. Ракша объяснил, почему ЦБ будет тормозить.