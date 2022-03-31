Российская мечта: Удастся ли стране отказаться от доллара

При этом страны ЕАЭС (Евразийского экономического союза) вслед за Россией уже готовы отказаться от доллара, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на аналитика финансовой группы «Финам» Андрея Маслова. В настоящий момент в союзе пять стран: это Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и РФ.

По словам Маслова, о переходе на расчёты в национальных валютах страны ЕАЭС уже договорились, подобные переговоры Москва также ведет с партнёрами в Азии и Африке. Однако, как считает эксперт, о полном отказе от резервных валютах при международных расчётах на данный момент не может быть и речи, так как доминирующей валютой все ещё остается доллар США.

Российские власти, со своей стороны, все еще готовы идти на компромисс со странами Европы по вопросу перевода оплаты российского газа на рубли. Об этом рассказал и заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Он также выразил надежду на то, что у России получится найти решение, в котором будут учтены ее требования.

Несмотря на то, что оплата долгосрочных газовых контрактов с Россией должна проходить в рублях по поручению президента Владимира Путина уже с 1 апреля, Россия готова предоставить западным странам какое-то время для перехода на новую систему оплаты. Так, 25 марта пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что поручение по оплате газа в рублях для западных стран еще находится в работе. По его словам, есть еще несколько дней для того, чтобы утвердить понятный механизм и ознакомить покупателей с ним.