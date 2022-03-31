Российская мечта: Удастся ли стране отказаться от доллара
Россия продолжает избавляться от доллара и предлагает новые способы расчетов, однако все еще готова идти на уступки Западу ради укрепления собственной экономики.
В рамках курса на «дедолларизацию» Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) предложила законопроект, запрещающий привязывать цену контракта к иностранной валюте, сообщает РБК.
В тексте документа также предлагается запретить внутри страны любые договоры с привязкой к мировым товарным индексам. Как ожидают эксперты, это приведет к практике полной предоплаты товаров, однако не исключено, что многие участники рынка решат отказаться и от долгосрочных контрактов.
Инициативу ФАС рассмотрят на заседании совета при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства в четверг, 31 марта. Минфин уже согласовал данное предложение.
При этом страны ЕАЭС (Евразийского экономического союза) вслед за Россией уже готовы отказаться от доллара, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на аналитика финансовой группы «Финам» Андрея Маслова. В настоящий момент в союзе пять стран: это Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и РФ.
По словам Маслова, о переходе на расчёты в национальных валютах страны ЕАЭС уже договорились, подобные переговоры Москва также ведет с партнёрами в Азии и Африке. Однако, как считает эксперт, о полном отказе от резервных валютах при международных расчётах на данный момент не может быть и речи, так как доминирующей валютой все ещё остается доллар США.
Российские власти, со своей стороны, все еще готовы идти на компромисс со странами Европы по вопросу перевода оплаты российского газа на рубли. Об этом рассказал и заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Он также выразил надежду на то, что у России получится найти решение, в котором будут учтены ее требования.
Несмотря на то, что оплата долгосрочных газовых контрактов с Россией должна проходить в рублях по поручению президента Владимира Путина уже с 1 апреля, Россия готова предоставить западным странам какое-то время для перехода на новую систему оплаты. Так, 25 марта пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что поручение по оплате газа в рублях для западных стран еще находится в работе. По его словам, есть еще несколько дней для того, чтобы утвердить понятный механизм и ознакомить покупателей с ним.
Отказ от требования Путина платить за газ в рублях инициировали страны «Большой семёрки»: Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США. Следом по требованию Еврокомиссии аналогичное решение приняли все страны Евросоюза, в том числе отдельно об этом заявила Болгария. При этом затруднения стран объясняются как политической позицией, так и отсутствием технических механизмом для смены валюты. Кроме того, многие российские банки находятся под санкциями, которые оплата рублями сделает бессмысленными, утверждают в Европе.
Некоторые российские эксперты видят выход в создании новой платежной единицы для расчетов с дружественными странами. Так считают эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) и Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.
В мире высок интерес к созданию новой резервной валюты на основе золота, это будет выгодно многим странам, однако для решения таких вопросов нужна политическая воля, сказал экономист Василий Колташов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«Интерес к новой расчетной единице есть не только в рамках евразийского экономического союза, но и в Иране, в Индии, проявляется внимание к этой теме в Пакистане, в Китае, естественно. <...> Наверное, этот формат логичен с точки зрения расчетной единицы, но задачу новой резервной валюты, о чем втайне мечтают многие руководители евразийских стран, это не решает, потому что для этого нужно иметь валюту с пределом эмиссии и с очевидным обеспечением. Если создавать резервную валюту, то ее стоило бы обеспечить золотом, определив предел эмиссии. <...>И, естественно, она будет пожирать пространство долларов, евро, фунтов стерлингов, японской иены. Это может изменить мировую валютную карту», - предположил экономист.
Колташов напомнил, что в случае создания новой валюты неизбежны противоречия между Россией и Китаем, который намерен укрепить юань. Кроме того, для завершения этого процесса потребуются значительные технические усовершенствования из-за разницы в экономических системах разных стран и усиления западных санкций.
Стоит напомнить, что к «дедолларизации» в России готовились загодя. Еще в июне прошлого года глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал о возможности перевода резервов Фонда национального благосостояния (ФНБ) в различные валюты в связи с решением об отказе хранить средства фонда в американских долларах.
Глава Минфина Антон Силуанов в ходе Петербургского международного экономического форума заявлял, что Россия полностью откажется от доллара США в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ). Он добавил, что 40% средств ФНБ будет вложено в евро, 30% - в китайский юань, 20% - в золото и по 5% - в британские фунты и японские иены.
Однако тогда же экономисты констатировали, что процесс идет медленно, и спрогнозировали дальнейшую девальвацию рубля. Экономист Никита Кричевский в эфире НСН еще в 2020 году заявил, что желания российских властей с действительностью совсем не совпадают.
«Доля доллара в международных резервах составляет более двух третей и более 80% всех расчетов на глобальных рынках осуществляется в американской валюте. Да, может расчет осуществляться и в других валютах, но пересчет все равно производится через доллар. В этой связи слова Лаврова — елей на уши пропагандистам и ура-патриотам, но они ничего общего с реальной ситуацией, к сожалению, не имеют», — отметил он, добавив, что доллар — общемировая резервная валюта, поэтому «все потуги избавиться от доллара выглядят фантастикой».
В последние дни отечественная валюта слегка оправилась после февральского обвала и укрепилась к доллару и евро. На момент написания этого материала один доллар стоил 83 рубля, а евро достигал 93 рублей. Накануне доллар торговался по 82 рубля и достигал минимальных показателей с момента начала спецоперации и последующих жестких санкций со стороны стран Запада.
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