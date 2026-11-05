Дмитриев назвал Кушнера и Уиткоффа миротворцами
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отреагировал на слова зятя президента США предпринимателя Джареда Кушнера о формировании архитектуры безопасности в Европе. Об этом он написал в соцсети Х.
Ранее Кушнер сообщил, что Вашингтон нацелен на создание в Европе архитектуры безопасности, которая бы гарантировала отсутствие нового кризиса после урегулирования на Украине.
Дмитриев назвал Кушнера, а также спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа «миротворцами».
Ранее Джаред Кушнер рассказал об обнадеживающем прогрессе в переговорах по урегулированию на Украине, пишет Ura.ru. По его словам, у сторон есть возможность выйти за рамки конфликта, создав основу для мира и безопасности «на поколения вперед».
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