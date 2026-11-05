Дмитриев назвал Кушнера и Уиткоффа миротворцами

Ранее Кушнер сообщил, что Вашингтон нацелен на создание в Европе архитектуры безопасности, которая бы гарантировала отсутствие нового кризиса после урегулирования на Украине.

Дмитриев назвал Кушнера, а также спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа «миротворцами».

Ранее Джаред Кушнер рассказал об обнадеживающем прогрессе в переговорах по урегулированию на Украине, пишет Ura.ru. По его словам, у сторон есть возможность выйти за рамки конфликта, создав основу для мира и безопасности «на поколения вперед».

