Дмитриев назвал Кушнера и Уиткоффа миротворцами

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отреагировал на слова зятя президента США предпринимателя Джареда Кушнера о формировании архитектуры безопасности в Европе. Об этом он написал в соцсети Х.

В Кремле заявили о продолжении контактов Дмитриева с американскими переговорщиками

Ранее Кушнер сообщил, что Вашингтон нацелен на создание в Европе архитектуры безопасности, которая бы гарантировала отсутствие нового кризиса после урегулирования на Украине.

Дмитриев назвал Кушнера, а также спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа «миротворцами».

Ранее Джаред Кушнер рассказал об обнадеживающем прогрессе в переговорах по урегулированию на Украине, пишет Ura.ru. По его словам, у сторон есть возможность выйти за рамки конфликта, создав основу для мира и безопасности «на поколения вперед».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияСШАКирилл Дмитриев

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