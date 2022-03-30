«Сожрать пространство доллара»: Экономист оценил потенциал «золотой» евразийской валюты

В мире высок интерес к созданию новой резервной валюты на основе золота, это будет выгодно многим странам, однако для решения таких вопросов нужна политическая воля, сказал экономист Василий Колташов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Российские экономисты ранее в среду предложили сформировать новую платежную единицу, в которой могут быть заинтересованы страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Китай, Индия, Иран, Турция и ряд других. Их целью является снижение зависимости от мировых резервных валют.