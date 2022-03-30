«Сожрать пространство доллара»: Экономист оценил потенциал «золотой» евразийской валюты
Резервная валюта на основе золота могла бы быть выгодна России, Китаю, Индии и многим другим странам Евразии, однако этот вопрос нельзя решить быстро, считает экономист Василий Колташов.
В мире высок интерес к созданию новой резервной валюты на основе золота, это будет выгодно многим странам, однако для решения таких вопросов нужна политическая воля, сказал экономист Василий Колташов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Российские экономисты ранее в среду предложили сформировать новую платежную единицу, в которой могут быть заинтересованы страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Китай, Индия, Иран, Турция и ряд других. Их целью является снижение зависимости от мировых резервных валют.
«Интерес к новой расчетной единице есть не только в рамках евразийского экономического союза, но и в Иране, в Индии, проявляется внимание к этой теме в Пакистане, в Китае, естественно. Основная масса товаров на внешних рынках китайские, и по этой причине эти переговоры должны создать новую расчетную единицу, которая будет сбалансирована и построена на учете мировых курсов, цен. Наверное, этот формат логичен с точки зрения расчетной единицы, но задачу новой резервной валюты, о чем втайне мечтают многие руководители евразийских стран, это не решает, потому что для этого нужно иметь валюту с пределом эмиссии и с очевидным обеспечением. Причем этим обеспечением не могут быть ресурсы, лежащие в земле, фабрики, которые не являются государственной собственностью. Валюты сейчас обеспечены товарами, которые можно приобрести на них. В этом смысле [важен] переход торговли газа на рубли, который произойдет скоро», - отметил экономист.
Колташов пояснил, чем потенциально можно обеспечить новую валюту.
«Если создавать резервную валюту, то ее стоило бы обеспечить золотом, определив предел эмиссии. Сколько золота у того или иного Центрального банка имеется – столько и эмитируют. Сколько золота есть – столько они и имеют этой валюты в своем распоряжении для того, чтобы ее продавать на рынке, использовать в расчетах. Но такой механизм будет работать после западных валют, потому что, получая валютную выручку, ЦБ евразийских стран будут ее сбрасывать и получать физическое золото, если они имеют его недостаток. И это будет влиять на рост товарных цен, что выгодно евразийским странам, потому что будет дорожать нефть и продовольствие, которое они экспортируют. В результате мы получим двоякие выгоды: с одной стороны, материальный ресурс будет в наличии и физически зарезервирован, а с другой стороны, вы будете использовать валюту, которую вы просто можете продать, и она может быть интересной западным инвесторам. И она может стать инструментом вхождения в евразийские экономики, каковыми не оказались долговые бумаги. А вот такой инструмент может быть эффективен. И, естественно, он будет пожирать пространство долларов, евро, фунтов стерлингов, японской иены. Это может изменить мировую валютную карту», - предположил глава центра политэкономических исследований.
Говоря о сроках запуска новой валюты, Колташов напомнил о подводных политических камнях и технических сложностях этого решения.
«Это вопрос политического решения. Расчетную единицу могут запустить в ближайшие месяцы. Что касается резервной валюты, то это потребует длительных переговоров, потому что, очевидно, есть интерес у Китая опереться на юань, есть интерес у России укрепить рубль, и тут будут противоречия. Не говоря уж о технических разногласиях: одни страны под санкциями, в конфликте, а другие страны нейтральные и надеются, что их это не затронет. Учитывая, что цена унции золота за последние 22 года выросла примерно в шесть раз, это означает, что мы получим такую единицу, которая сможет быть аналогом – возможно, электронным – золота, и такая валюта, возможно, будет дорожать вместе с ним. Если будет соблюдено правило эмиссии «сколько имеем металла, столько эмитируем», и эта валюта будет осторожно выпускаться на рынок, то есть не допустят перепроизводства, то такая валюта может стоить столько, сколько стоит золото», - спрогнозировал экономист.
Ранее финансовый аналитик управляющей компании «Альфа-Капитал» Тимур Нигматуллин отметил, что усиление инфляционных процессов снизило покупательную способность российской валюты за последний месяц примерно на 7%. Как заявил аналитик в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», если инфляция ускоряется и держится на высоком уровне, то курс уже никогда не сможет вернуться назад.
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