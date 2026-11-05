Над Россией сбили 496 украинских беспилотников
Дежурные силы ПВО ликвидировали над регионами России почти 500 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом заявили в Минобороны.
Дроны были перехвачены и уничтожены в период с 20.00 мск 4 ноября до 08.00 5 ноября. Всего военные сбили 496 БПЛА, пишет RT.
Беспилотники нейтрализовали в Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской и Тульской областях. Кроме того, БПЛА сбили над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Азовским и Черным морями.
Ранее в Рязани после падения обломков на фоне атаки дронов загорелись промышленные объекты, отмечает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Белгородской области при атаках ВСУ погибли шесть человек
- В Россию вернулись семь членов экипажа с арестованного в Индии танкера
- В Набережных Челнах сошли с рельсов 11 вагонов
- Над Россией сбили 496 украинских беспилотников
- В Латвии инициировали проверку депутата из-за речи на русском языке
- Импичменту — да, войне с Ираном — нет? Что ждет Трампа после победы демократов
- Крупнейший мобильный оператор Японии заявил о возможной атаке на свои серверы
- СМИ назвали возможного преемника госсекретаря США Рубио
- На промобъектах в Рязани произошли возгорания из-за БПЛА
- Дмитриев назвал Кушнера и Уиткоффа миротворцами