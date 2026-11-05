Над Россией сбили 496 украинских беспилотников

Дежурные силы ПВО ликвидировали над регионами России почти 500 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом заявили в Минобороны.

Дроны были перехвачены и уничтожены в период с 20.00 мск 4 ноября до 08.00 5 ноября. Всего военные сбили 496 БПЛА, пишет RT.

Беспилотники нейтрализовали в Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской и Тульской областях. Кроме того, БПЛА сбили над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Азовским и Черным морями.

Ранее в Рязани после падения обломков на фоне атаки дронов загорелись промышленные объекты, отмечает Ura.ru.

