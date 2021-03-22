Старая «причуда». Экономисты и МИД спорят об отказе от доллара
Собеседники НСН считают, что отказ от доллара маловероятен. Однако власти продолжают настаивать на дедолларизации хотя бы во внешнеторговых расчётах: это важно для суверенитета.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью китайским СМИ заявил о необходимости снизить зависимость страны от доллара и контролируемых Западом международных платежных систем. Об этом говорится на сайте МИД РФ. Глава ведомства призвал к переходу к расчетам в национальных валютах, а также мировых валютах, альтернативных доллару. По словам Лаврова, страны не должны зависеть от «причуд» западных партнеров, которые добиваются доминирования за счет сдерживания развития других стран.
Год назад глава МИД РФ уже заявлял, что Россия продолжает политику поэтапной дедолларизации экономики. Тогда Лавров назвал одним из приоритетных направлений расширение расчетов в национальных валютах, отметив, что с Китаем и Турцией уже заключены соответствующие соглашения.
Экономист Никита Кричевский в эфире НСН тогда заявил, что желания российских властей с действительностью совсем не совпадают.
«Доля доллара в международных резервах составляет более двух третей и более 80% всех расчетов на глобальных рынках осуществляется в американской валюте. Да, может расчет осуществляться и в других валютах, но пересчет все равно производится через доллар. В этой связи слова Лаврова — елей на уши пропагандистам и ура-патриотам, но они ничего общего с реальной ситуацией, к сожалению, не имеют», — отмечал он, добавив, что доллар — общемировая резервная валюта, поэтому «все потуги избавиться от доллара выглядят фантастикой».
Разговоры о дедолларизации продолжились и в этом году, когда замглавы российского МИД Сергей Рябков в интервью Bloomberg призвал «устранить зависимость от ядовитого источника постоянных враждебных действий и сократить роль доллара в любых операциях». При этом экономисты продолжают заявлять, что уйти от расчетов в долларах пока не получится. Экс-министр экономики России Андрей Нечаев считает, что все дело в неконкурентности рубля на мировых рынках.
«Все долларовые расчеты в мире идут через коррсчета в американских банках. Для того, чтобы не быть зависимыми от доллара, нужно отказаться от расчета в этой валюте. А вот это решается крайне трудно, потому что российский главный экспортный товар — нефть — торгуется и котируется в долларах. Можно партнерам платить в рублях, юанях, белорусских рублях. Они-то согласятся – Китай и Белоруссия — только что мы потом будем с ним делать? А рынок нефти сейчас настолько конкурентен, что если мы предложим партнерам не устраивающие их условия, они просто откажутся, и тогда Саудовская Аравия или другие нефтедобывающие страны эту нишу с удовольствием закроют», — предупредил в беседе с НСН экономист.
В марте спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко признала, что процесс дедолларизации идёт медленно, но подчеркнула, что парламент поддерживает этот важный для суверенитета России вопрос. Она заявила, что доллар никуда не исчезнет, «он есть и будет в обращении», одновременно призвав снижать зависимость экономики от какой-то одной валюты.
Экономисты прогнозируют, что курс доллара весной может вырасти до 80 рублей на фоне санкций США и ЕС, а также нестабильного состояния экономики. По словам научного руководителя Института экономики РАН Руслана Гринберга, это пессимистичный прогноз.
«Ясно, что курс рубля от санкций улучшаться не будет, какими бы они ни были: будут ли это точечные санкции, какой уровень власти они затронут. Понятно, что будет девальвация рубля, а на какую величину — это совершенно темная история. Совсем в густом тумане наше будущее. Новые санкции в комбинации с инфляционными всплесками могут привести к тому, что доллар весной подскочит до 80 рублей», — сказал он НСН, добавив, что если экономика начнет расти, то стоимость американской валюты останется в пределах 73-75 рублей за доллар.
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