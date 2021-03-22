Старая «причуда». Экономисты и МИД спорят об отказе от доллара

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью китайским СМИ заявил о необходимости снизить зависимость страны от доллара и контролируемых Западом международных платежных систем. Об этом говорится на сайте МИД РФ. Глава ведомства призвал к переходу к расчетам в национальных валютах, а также мировых валютах, альтернативных доллару. По словам Лаврова, страны не должны зависеть от «причуд» западных партнеров, которые добиваются доминирования за счет сдерживания развития других стран.

Год назад глава МИД РФ уже заявлял, что Россия продолжает политику поэтапной дедолларизации экономики. Тогда Лавров назвал одним из приоритетных направлений расширение расчетов в национальных валютах, отметив, что с Китаем и Турцией уже заключены соответствующие соглашения.

Экономист Никита Кричевский в эфире НСН тогда заявил, что желания российских властей с действительностью совсем не совпадают.

«Доля доллара в международных резервах составляет более двух третей и более 80% всех расчетов на глобальных рынках осуществляется в американской валюте. Да, может расчет осуществляться и в других валютах, но пересчет все равно производится через доллар. В этой связи слова Лаврова — елей на уши пропагандистам и ура-патриотам, но они ничего общего с реальной ситуацией, к сожалению, не имеют», — отмечал он, добавив, что доллар — общемировая резервная валюта, поэтому «все потуги избавиться от доллара выглядят фантастикой».

Разговоры о дедолларизации продолжились и в этом году, когда замглавы российского МИД Сергей Рябков в интервью Bloomberg призвал «устранить зависимость от ядовитого источника постоянных враждебных действий и сократить роль доллара в любых операциях». При этом экономисты продолжают заявлять, что уйти от расчетов в долларах пока не получится. Экс-министр экономики России Андрей Нечаев считает, что все дело в неконкурентности рубля на мировых рынках.