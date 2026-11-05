В Минздраве назвали число здоровых детей в России

Более 80% детей в России здоровы либо почти здоровы. Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения Евгения Котова.

«К первой и второй группам здоровья (это здоровые и почти здоровые) относится более 80% детей. Это группы для занятий физической культурой и спортом», - приводит ее слова РИА Новости.

Замглавы Минздрава указала, что ребята с этими группами здоровья могут осваивать программу по физкультуре в школе, заниматься в кружках и секциях, участвовать в школьных соревнованиях.

Как отметила Котова, в 2025 году специалисты провели свыше 16,3 млн профосмотров среди школьников.

Ранее замдиректора института медицины и медицинских технологий НГУ, врач по лечебной физкультуре Инесса Якимович рассказала что школьников могут временно освободить от занятий физкультурой при острых заболеваниях, обострении хронических болезней, в период восстановления после операций, пишет Ura.ru.

