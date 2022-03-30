«Хлеб станет очень дорогим»: Эксперт предрёк голод в бедных странах

Срыв посевной компании в России и на Украине повлечёт за собой целую череду событий, которые приведут к резкому росту цен на основные продукты в беднейших странах мира. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Василий Узун.

Ранее заместитель госсекретаря США Венди Шерман, выступая на заседании Совбеза ООН, признала, что ситуация вокруг Украины создаёт предпосылки для глобального продовольственного кризиса. По мнению российского эксперта, прежде всего речь идёт о возможном голоде среди населения стран Африки и Юго-Восточной Азии.

«Есть несколько продуктов, в производстве и экспорте которых Россия и Украина занимают очень высокий удельный вес. Это пшеница и растительное, а именно, подсолнечное масло. Это два продукта, из которых человек получает основную энергию в рационе питания. Причем в развитых странах их роль меньше, а в бедных странах люди питаются в основном этими продуктами. Скажем, в Египте 65% калорий население получает только от хлеба. Основным поставщиком этого хлеба является Россия и частично Украина. Мы поставляем именно в Африку и Юго-Восточную Азию. Если в виду разных логистических причин, запретов на вывоз или ввоз, запрета движения кораблей или сумасшедших страховых платежей, сорвать поставки, то в таком случае мир ставит этих людей в положение, что у них нет средств, чтобы купить этот хлеб», - уверен Узун.