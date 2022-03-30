«Хлеб станет очень дорогим»: Эксперт предрёк голод в бедных странах
Если сорвётся посевная компания в России и Украине, хлеб и растительное масло станут недоступны для большинства жителей бедных стран, заявил эксперт Василий Узун.
Срыв посевной компании в России и на Украине повлечёт за собой целую череду событий, которые приведут к резкому росту цен на основные продукты в беднейших странах мира. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Василий Узун.
Ранее заместитель госсекретаря США Венди Шерман, выступая на заседании Совбеза ООН, признала, что ситуация вокруг Украины создаёт предпосылки для глобального продовольственного кризиса. По мнению российского эксперта, прежде всего речь идёт о возможном голоде среди населения стран Африки и Юго-Восточной Азии.
«Есть несколько продуктов, в производстве и экспорте которых Россия и Украина занимают очень высокий удельный вес. Это пшеница и растительное, а именно, подсолнечное масло. Это два продукта, из которых человек получает основную энергию в рационе питания. Причем в развитых странах их роль меньше, а в бедных странах люди питаются в основном этими продуктами. Скажем, в Египте 65% калорий население получает только от хлеба. Основным поставщиком этого хлеба является Россия и частично Украина. Мы поставляем именно в Африку и Юго-Восточную Азию. Если в виду разных логистических причин, запретов на вывоз или ввоз, запрета движения кораблей или сумасшедших страховых платежей, сорвать поставки, то в таком случае мир ставит этих людей в положение, что у них нет средств, чтобы купить этот хлеб», - уверен Узун.
Собеседник «Радиоточки НСН» также напомнил о том, что ситуации с запретами на экспорт зерна уже были в мировой истории и в ряде случаев приводили к революциям. При этом экономист обрисовал ситуацию на мировом зерновом рынке.
«Цена сейчас 400 с лишним долларов за тонну, хотя она была 200 и даже меньше. Но производители не получают эти деньги целиком. Раньше они продавали, платили пошлины и на том платежи заканчивались. А сейчас фрахт дорогой, к портам не подступиться, найти платёжные системы сложно… И конечно, всё это очень важно и нужно решать хотя бы до посевной. Россия посеет и наши производители готовы. А на Украине, если будут стрелять, сложно сказать, что будет и как пройдёт посевная – посеют они или нет», - засомневался Узун.
Говоря о том, возможен ли именно дефицит основных продуктов питания, а не высокие цены на них, главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС заявил, что не исключает такого развития событий.
«Без сомнения. Если ситуация не выправится, если вот эти сложности, которые есть сегодня, останутся, то да. Проблема возможна. Однако дефицит может возникнуть не столько из-за того, то будет меньше произведено… Производство может быть достаточно высоким. По крайней мере, мы прошли хорошую зиму и ожидаемый урожай высокий. На Украине то же самое. Бизнес найдет способы для решения многих проблем, наладит новую логистику и системы платежей… Но всё это увеличивает цену. А покупателю придётся платить по полной. И в этом основная проблема, а не в том, что физически нет продукта. Просто продукт будет очень дорогим. И вопрос в том где люди возьмут деньги, чтобы заплатить за очень дорогой хлеб!?», - заключил Узун.
Ранее представители Союза экспортеров зерна попросили Банк России разрешить иностранным покупателям платить за российское зерно по экспортным контрактам в рублях.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+20 145 / сут.
Умерли
368 тыс.+352 / сут.
Выздоровели
16,8 млн+51 085 / сут.
- В Германии устроили автопробег из-за роста цен на топливо
- В России увеличили максимальную ставку по льготной ипотеке до 12%
- В РАН попросили увеличить финансирование, чтобы остановить утечку кадров
- Эксперт по трудоустройству раскритиковал идею о сокращённой рабочей неделе
- Верховный суд РФ признал электросамокаты транспортным средством
- Песков допустил расширение списка экспортируемых за рубли товаров
- Датская компания JYSK решила навсегда уйти из России
- Лавров: Запад пытается сделать из Украины «второй Афганистан»
- Франция отменила все ограничения на выдачу виз россиянам
- Все депутаты подали декларации о доходах за 2021 год
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru