Рябков: Россия надеется найти компромисс с ЕС для оплаты газа в рублях
Россия надеется найти компромисс со странами Европы по вопросу перевода оплаты российского газа на рубли. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова.
Он также выразил надежду на то, что у России получится найти решение, в котором будут учтены ее требования.
Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что переход на рубль в мировой торговле укрепит его и сильно ослабит иностранную валюту, в связи с чем ЕС придется сократить санкции против банков России.
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