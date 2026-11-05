СМИ назвали возможного преемника госсекретаря США Рубио

По данным издания, имя дипломата упоминают в контексте ряда ключевых должностей.

«В частности, в качестве возможного руководителя аппарата Белого дома или преемника Марко Рубио на посту государственного секретаря», — отмечается в материале.

В Белом доме якобы обсуждают Гора в качестве кандидата на высокие посты, которые могут стать вакантными во второй половине срока президента США Дональда Трампа.

Ранее СМИ сообщили, что Марко Рубио может стать кандидатом в президенты США от Республиканской партии на будущих выборах, пишет Ura.ru.

