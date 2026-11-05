СМИ назвали возможного преемника госсекретаря США Рубио
Посол США в Индии Серджио Гор может сменить госсекретаря Соединенных Штатов Марко Рубио на посту главы Госдепартамента. Об этом пишет The Washington Sun со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями внутри американской администрации.
По данным издания, имя дипломата упоминают в контексте ряда ключевых должностей.
«В частности, в качестве возможного руководителя аппарата Белого дома или преемника Марко Рубио на посту государственного секретаря», — отмечается в материале.
В Белом доме якобы обсуждают Гора в качестве кандидата на высокие посты, которые могут стать вакантными во второй половине срока президента США Дональда Трампа.
Ранее СМИ сообщили, что Марко Рубио может стать кандидатом в президенты США от Республиканской партии на будущих выборах, пишет Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Латвии инициировали проверку депутата из-за речи на русском языке
- Импичменту — да, войне с Ираном — нет? Что ждет Трампа после победы демократов
- Крупнейший мобильный оператор Японии заявил о возможной атаке на свои серверы
- СМИ назвали возможного преемника госсекретаря США Рубио
- На промобъектах в Рязани произошли возгорания из-за БПЛА
- Дмитриев назвал Кушнера и Уиткоффа миротворцами
- В Минздраве назвали число здоровых детей в России
- СМИ: США после выборов не могут определить дальнейшие шаги против Ирана
- Мендель: Украину ждет капитуляция, если Киев продолжит конфликт
- Кушнер назвал цель на переговорах по Украине