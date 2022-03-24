«Изменения затронут всех»: Мир пытается найти способ платить за российский газ в рублях
Путин перевел оплату за газ в рубли, что может укрепить российскую валюту, однако не все страны готовы пойти на такое решение.
Россия не будет поставлять товары в Евросоюз и получать за них оплату в валюте, оплата газа будет производиться в рублях. Об этом 23 марта заявил президент России Владимир Путин.
По его словам, продавать товары за доллары и евро не имеет смысла, так как эти «валюты скомпрометировали себя». При этом Путин подтвердил, что Россия продолжит поставлять газ в соответствии с объемами и ценами по контрактам, несмотря на действия «недружественных стран».
Япония на сегодняшний день не понимает, как будет выполняться требование России о введении платежей за газ в рублях при расчетах с недружественными странами. Об этом заявил министр финансов Японии Сюнъити Судзуки. По его словам, правительство страны сейчас изучает сложившуюся ситуацию и пока не видит решений.
«Мы не совсем понимаем, каковы намерения России», - приводит «Интерфакс» слова Судзуки.
Министр финансов отметил, что правительство будет пристально следить за «побочным влиянием» санкций против России на экономику Японии и финансовые рынки.
Президент Сербии Александр Вучич отметил, что данное решение является неоднозначным.
«Некоторые считают, что это гениально — в геополитической игре противостоять нефтедоллару [рублем] вместе с юанем. Немцы уже сказали, что это причина для расторжения договора. Поэтому я в этом не уверен, все это приносит нам новые и новые проблемы», — заявил он в эфире программы «Сигналы» на сербском телеканале RTV Pink.
Вучич напомнил, что его страна не входит в список «недружественных» для России, однако эти изменения затронут и Сербию. После объявления Путина газ в Европе подорожал на 25%. При этом Вучич отметил, что ни Венгрия, ни Болгария, с которыми граничит Сербия и через территорию которых идет транзит, покупать газ за рубли не планируют.
Исключением из восточноевропейских стран является лишь Молдавия, чей контракт предполагает оплату в рублях, долларах или евро на выбор. В «Молдавагазе» уже прокомментировали решение Путина и отметили, что могут перейти на оплату в российской валюте.
Италия и Германия, как сообщает РБК, не намерены платить за газ в рублях, так как это не прописано в контракте. Немецкий министр экономики Роберт Хабек отметил, что будет обсуждать со своими коллегами данное решение. Решение Путина в Германии предсказуемо осудили, отметив «неблагонадежность» России как партнера. При этом Австрия планирует расплачиваться с Россией в евро и дальше, об этом рассказал глава нефтегазовой компании OMV Альфред Штерн.
Переход России на рубли в расчетах за газ со странами Запада может заставить их поставлять нам свои товары за рубли, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» академик РАН Александр Некипелов.
«Я считаю, что надо переводить торговлю в рубли, возможно, в юани или рупии, и вообще не котировать доллары, евро и йену на российском валютном рынке. В моем представлении, надо прекратить сделки в соответствующих валютах, потому что непонятно, зачем их набирать в условиях, когда возможности их использования ограничены, а в любой момент могут быть полностью исключены», - пояснил академик.
Некипелов также отметил, что цена на газ в Европе все равно будет привязана к доллару и евро.
«Цена на газ в любом случае будет связана с мировыми ценами. Если перестать котировать у нас на рынке американскую, европейскую и японскую валюту, это не значит, что не будет кросс-курса к этим валютам», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
В ближайшем будущем рубль будет укрепляться не из-за решения президента России Владимира Путина перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли, а из-за резкого падения импорта и высоких экспортных цен. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский.
«Но рубль будет укрепляться фундаментально и не из-за решения Путина. В силу того, что импорт резко упал, а экспортные цены остаются очень высокими. Я бы ждал к середине мая падение курса валют ниже 90 рублей. Во втором полугодии так начнет штормить мировые рынки, что будут скачки валютных курсов. Тогда очень резко могут упасть цены на сырье, если будет финансовый кризис», - подчеркнул он.
Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что у Европы нет замены российскому газу в ближайшие пять лет.
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