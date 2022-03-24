«Изменения затронут всех»: Мир пытается найти способ платить за российский газ в рублях

Россия не будет поставлять товары в Евросоюз и получать за них оплату в валюте, оплата газа будет производиться в рублях. Об этом 23 марта заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, продавать товары за доллары и евро не имеет смысла, так как эти «валюты скомпрометировали себя». При этом Путин подтвердил, что Россия продолжит поставлять газ в соответствии с объемами и ценами по контрактам, несмотря на действия «недружественных стран».



Япония на сегодняшний день не понимает, как будет выполняться требование России о введении платежей за газ в рублях при расчетах с недружественными странами. Об этом заявил министр финансов Японии Сюнъити Судзуки. По его словам, правительство страны сейчас изучает сложившуюся ситуацию и пока не видит решений.