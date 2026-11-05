По итогам выборов в Конгресс США, которые прошли 3 ноября, демократы полностью разгромили республиканцев, получив большинство в обеих палатах Конгресса. Более того, противники президента США Дональда Трампа победили даже в ключевых для республиканцев штатах, и где-то — впервые почти за столетие.

Сейчас в Палате представителей демократы уже гарантировали себе необходимый минимум — 218 мест, а по оценкам NBC News ожидается как минимум 242–258 мест. В Сенате демократы также взяли большинство, а для этого требовалось занять более 50 мест. The New York Times считает, что ожидается до 55 мест.

При этом Трамп сохраняет боевой дух. Он заявил, что новая попытка Демократической партии выдвинуть ему импичмент разрушила бы их, и подчеркнул, что страна сейчас «успешнее, чем когда-либо».

«Импичмент без всякой причины — за что? За то, что страна добивается успехов? Наша страна сейчас успешнее, чем когда-либо в своей истории», — заявил он.

ЖДАТЬ ЛИ ИМПИЧМЕНТ, И КТО ВИНОВАТ

Что касается импичмента действующему президенту США, то некоторые в Штатах уверены, то это и вовсе маловероятно. Так, доцент кафедры всемирных исследований Университета Южной Флориды Роб Меллен усомнился, что демократы смогут инициировать эту процедуру даже имея большинство в Конгрессе. Он отметил, что даже при контроле над Палатой представителей утверждение статей импичмента является лишь формальным этапом выдвижения обвинений, так как главное решение принимает Сенат. Тот, в свою очередь, скорее всего, откажется проводить полноценное судебное разбирательство.