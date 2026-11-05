Импичменту — да, войне с Ираном — нет? Что ждет Трампа после победы демократов
Глава США Дональд Трамп сохраняет оптимизм после проигрыша республиканцев на выборах в Конгресс, однако на уже маячат серьёзные трудности: его главные военные инициативы и война с Ираном теперь по угрозой срыва.
По итогам выборов в Конгресс США, которые прошли 3 ноября, демократы полностью разгромили республиканцев, получив большинство в обеих палатах Конгресса. Более того, противники президента США Дональда Трампа победили даже в ключевых для республиканцев штатах, и где-то — впервые почти за столетие.
Сейчас в Палате представителей демократы уже гарантировали себе необходимый минимум — 218 мест, а по оценкам NBC News ожидается как минимум 242–258 мест. В Сенате демократы также взяли большинство, а для этого требовалось занять более 50 мест. The New York Times считает, что ожидается до 55 мест.
При этом Трамп сохраняет боевой дух. Он заявил, что новая попытка Демократической партии выдвинуть ему импичмент разрушила бы их, и подчеркнул, что страна сейчас «успешнее, чем когда-либо».
«Импичмент без всякой причины — за что? За то, что страна добивается успехов? Наша страна сейчас успешнее, чем когда-либо в своей истории», — заявил он.
ЖДАТЬ ЛИ ИМПИЧМЕНТ, И КТО ВИНОВАТ
Что касается импичмента действующему президенту США, то некоторые в Штатах уверены, то это и вовсе маловероятно. Так, доцент кафедры всемирных исследований Университета Южной Флориды Роб Меллен усомнился, что демократы смогут инициировать эту процедуру даже имея большинство в Конгрессе. Он отметил, что даже при контроле над Палатой представителей утверждение статей импичмента является лишь формальным этапом выдвижения обвинений, так как главное решение принимает Сенат. Тот, в свою очередь, скорее всего, откажется проводить полноценное судебное разбирательство.
При этом политолог не исключил показательной процедуры импичмента, которая все равно завершится оправданием.
«Вероятность того, что должностное лицо в итоге будет смещено с поста, если она отличается от нуля, составляет одну сотую процента», — резюмировал он.
Сам Трамп, комментируя итоги промежуточных выборов в Конгресс, завил, что удивлен, однако не считает проигрыш Республиканской партии своим личным проигрышем, пишут Fox News. Он аргументировал это тем, что его фамилии не было в бюллетенях. Отдельно он прокомментировал ситуацию в Техасе, где впервые более чем за 30 лет губернатором станет демократ. Проигравшего там Грега Эббота Трамп назвал «псевдореспубликанцем».
Примечательно, что Трамп и Вице-президент США Джей Ди Вэнс немного разошлись в оценках причин проигрыша республиканцев на выборах. Так, Дональд Трамп заявил, что всему виной рост цен на топливо, а также война с Ираном. Однако он сразу же заверил, что это был правильный шаг, и он не жалеет о нем.
«Иран был частью этого (поражения на выборах). Я об этом не думаю. Я поступил правильно. Я бы поступил так и снова», — заявил он.
В то же время Вэнс написал в соцсети X, что одна из причин — действительно война с Ираном, однако сыграли роль и рост инфляции, а также отношения США с Израилем, которые электорат хотел бы изменить. При этом оппоненты Вэнса увидели в этом неубедительную заявку на выдвижение в президенты через два года. Однако Трамп считает, что Вэнс от выдвижения откажется.
Тем временем стало известно, что впервые в истории спикером палаты представителей США может стать темнокожий — это демократ Хаким Джеффрис, сообщает Associated Press (AP). Сейчас он является лидером демократов в палате представителей, однако во время голосования 3 января за его назначение спикером могут проголосовать конгрессмены.
ВОЙНА С ИРАНОМ УЖЕ ПОД ВОПРОСОМ?
Глобальное перераспределение сил в Конгрессе США уже вызвало сложности у Трампа и его команды с принятием решений по Ирану, а также с осуществлением его ключевых военных планов. Как пишет Axios, победа демократов поставила под удар такие инициативы, как система ПРО «Золотой купол» и программа «Золотой флот». Более того, потеря республиканцами контроля над обеими палатами конгресса лишает Белый дом опции быстро утвердить рекордный оборонный бюджет в размере $1,5 трлн.
The Wall Street Journal в свою очередь отмечает, что Штаты после выборов в Конгресс не могут определить дальнейшие шаги в отношении Ирана. Так, ряд чиновников убеждает действующего президента нанести новые удары по Ирану и после этого попытаться добиться мира. Другие считают, что ему следует вовремя остановиться и закончить военную операцию.
При этом член экспертного клуба «Дигория» Александр Акимов уверен, что для Трампа и его администрации поддержка Израиля является безусловным приоритетом, поэтому после промежуточных выборов война с Ираном возобновится.
«Если республиканцы утратят большинство, это не станет новостью. При предыдущих президентских администрациях действующий глава государства спустя два года терял большинство в конгрессе, здесь Трамп не новичок...Что касается войны на Ближнем Востоке, вполне вероятно, что она возобновится. Ситуация вокруг Ирана не разрешилась, нет никакого долгосрочного решения, Иран заявляет о готовности выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия. Проблемы не устранены с точки зрения Трампа, а также с точки зрения Израиля...», — заявил он НСН.
Акимов напомнил, что Трампу на фоне ослабления нужно будет продемонстрировать свою силу, уверенность и мощь, так что поддержка Израиля будет в приоритете.
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