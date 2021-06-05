Кудрин предложил замену доллару для хранения средств ФНБ

«В последние несколько лет в такой круг валют вошел китайский юань. Он, конечно, не является столь же стабильным, но вполне уже стал серьезной реальной валютой мирового уровня. Другими такого рода активами являются золото, швейцарский франк, английский фунт стерлингов. И, кроме евро, еще целый ряд валют: канадский доллар, австралийский», - пояснил Кудрин в эфире канала «Россия 1».

Если хранить резервы ФНБ можно в других валютах, то расчеты требуется по-прежнему вести в долларах, пишет Газета.ru.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия полностью откажется от доллара США в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщает ТАСС. В кулуарах Петербургского международного экономического форума глава Минфина добавил, что после изменений 40% средств ФНБ будет вложено в евро, 30% - в китайский юань, 20% - в золото и по 5% - в британские фунты и японские иены.

