Минфин России заменит доллар на золото и евро
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия полностью откажется от доллара США в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщает ТАСС.
По его словам, министерство, как Центробанк РФ, приняло решение сократить вложения средств фонда в долларовые активы. Силуанов отметил, что они будут замещены евро и золотом.
В кулуарах Петербургского международного экономического форума глава Минфина добавил, что после изменений 40% средств ФНБ будет вложено в евро, 30% - в китайский юань, 20% - в золото и по 5% - в британские фунты и японские иены.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что России и Китаю необходимо уходить от использования контролируемых Западом платежных систем, сообщает Ura.ru. По его словам переход к расчётам в валютах, альтернативных доллару, позволит снизить санкционные риски.
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