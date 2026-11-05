Крупнейший мобильный оператор Японии заявил о возможной атаке на свои серверы

Речь идет о работе онлайн-магазина оператора и сервиса My Docomo, с помощью которого абоненты могут в том числе менять тарифные планы. Специалисты проводят экстренное техническое обслуживание ряда сервисов.

Кроме того, компания предупредила о сбоях мобильной связи по всей Японии, которые затрагивают звонки, сообщения, передачу данных. Неизвестно, связаны ли неполадки с несанкционированным доступом к серверам.

Ранее в Японии хакеры вывели из строя систему сбора и распространения информации о стихийных бедствиях.

