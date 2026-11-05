Крупнейший мобильный оператор Японии заявил о возможной атаке на свои серверы
Крупнейший в Японии оператор мобильной связи NTT Docomo заявил о высокой вероятности несанкционированного доступа к серверам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уведомление компании.
Речь идет о работе онлайн-магазина оператора и сервиса My Docomo, с помощью которого абоненты могут в том числе менять тарифные планы. Специалисты проводят экстренное техническое обслуживание ряда сервисов.
Кроме того, компания предупредила о сбоях мобильной связи по всей Японии, которые затрагивают звонки, сообщения, передачу данных. Неизвестно, связаны ли неполадки с несанкционированным доступом к серверам.
Ранее в Японии хакеры вывели из строя систему сбора и распространения информации о стихийных бедствиях.
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