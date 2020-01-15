Кричевский опроверг слова Лаврова о дедолларизации
Экономист Никита Кричевский в эфире НСН призвал Сергея Лаврова обзавестись советником, разбирающимся в экономике.
Россия продолжает политику поэтапной дедолларизации экономики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, одним из приоритетных направлений является расширение расчетов в национальных валютах. В частности, с Китаем и Турцией в прошлом году были заключены соответствующие соглашения о платежах и расчетах. Он также напомнил о достижении договоренности в рамках БРИКС о взаимном открытии центробанками соответствующих корреспондентских счетов.
Экономист Никита Кричевский в эфире НСН заявил, что желание российских властей с действительностью совсем не совпадают, а самого Лаврова неправильно информируют советники.
«Доля доллара в международных резервах составляет более двух третей и более 80% всех расчетов на глобальных рынках осуществляется в американской валюте.
Да, может расчет осуществляться и в других валютах, но пересчет все равно производится через доллар. В этой связи слова Лаврова – елей на уши пропагандистам и ура-патриотам, но они ничего общего с реальной ситуацией, к сожалению, не имеют. А Лаврову стоило бы посоветовать обратиться к статистике и, возможно, поменять советника, чтобы он хоть как-то разбирался в экономике», - заявил он.
В интервью газете Times of India глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что уход от привязки к доллару во взаиморасчетах рассматривается как «объективная реакция на непредсказуемость экономической политики Штатов и откровенное злоупотребление ими статусом доллара как мировой резервной валюты».
«Перспективы российской экономики отказаться от доллара стремятся к нулю. Доллар – общемировая резервная валюта, поэтому все потуги избавиться от доллара выглядит фантастикой»
К слову, в отношении планов по дедолларизации ЦБ уже делает первые шаги. Так доля американской валюты в международных резервах была снижена Центробанком с июля 2017 по июнь 2018 года. Теперь она составляет 21,9%. Бывший министр экономики РФ Евгений Ясин в посчитал такую политику ЦБ разумной.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Путин требует обеспечить темпы роста ВВП выше мировых
- Путин поручил увеличить количество бюджетных мест в вузах
- Россия укрепила позиции в рейтинге стран мира
- Путин поручил обеспечить младшеклассников бесплатным питанием
- Программу маткапитала в России продлят и распространят на первенцев