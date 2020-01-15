Кричевский опроверг слова Лаврова о дедолларизации

Россия продолжает политику поэтапной дедолларизации экономики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, одним из приоритетных направлений является расширение расчетов в национальных валютах. В частности, с Китаем и Турцией в прошлом году были заключены соответствующие соглашения о платежах и расчетах. Он также напомнил о достижении договоренности в рамках БРИКС о взаимном открытии центробанками соответствующих корреспондентских счетов.

Экономист Никита Кричевский в эфире НСН заявил, что желание российских властей с действительностью совсем не совпадают, а самого Лаврова неправильно информируют советники.

«Доля доллара в международных резервах составляет более двух третей и более 80% всех расчетов на глобальных рынках осуществляется в американской валюте.