В Набережных Челнах сошли с рельсов 11 вагонов

Одиннадцать порожних вагонов грузового состава сошли с рельсов в Набережных Челнах, никто не пострадал. Об этом сообщили в управлении МЧС по Татарстану.

Инцидент произошел в Комсомольском районе на подъездных железнодорожных путях ООО «Железнодорожное управление» во время плановых маневровых работ.

«Данный участок железнодорожной инфраструктуры не относится к ОАО "РЖД", движение поездов на прилегающих участках не прерывалось», — отметили в МЧС.

Задержек в графике движения поездов в связи с ЧП нет. Причины инцидента установит техническая комиссия.

Ранее в Свердловской области на участке Решеты-Арамиль сошли с рельсов вагоны грузового поезда, начался пожар, напоминает Ura.ru.

