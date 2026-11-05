В Набережных Челнах сошли с рельсов 11 вагонов
Одиннадцать порожних вагонов грузового состава сошли с рельсов в Набережных Челнах, никто не пострадал. Об этом сообщили в управлении МЧС по Татарстану.
Инцидент произошел в Комсомольском районе на подъездных железнодорожных путях ООО «Железнодорожное управление» во время плановых маневровых работ.
«Данный участок железнодорожной инфраструктуры не относится к ОАО "РЖД", движение поездов на прилегающих участках не прерывалось», — отметили в МЧС.
Задержек в графике движения поездов в связи с ЧП нет. Причины инцидента установит техническая комиссия.
Ранее в Свердловской области на участке Решеты-Арамиль сошли с рельсов вагоны грузового поезда, начался пожар, напоминает Ura.ru.
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