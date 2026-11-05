В Латвии инициировали проверку депутата из-за речи на русском языке

Председатель сейма Латвии Эдвардс Смилтенс и члены президиума попросили комиссию по мандатам, этике и заявлениям начать дело в отношении депутата Андрея Пагора из-за использования русского языка. Об этом пишет LETA.

Отмечается, что парламентарии призвали комиссию начать дело о нарушении этических норм против Пагора из-за видеоролика, в котором депутат на русском языке рассказывает о повестке первого заседания сейма 15-го созыва, сообщает RT.

В обращении говорится, что поведение парламентария противоречит обязанности укреплять латышский язык как единственный государственный и 18-й статье этического кодекса. Комиссия оценит действия Пагора и может применить санкции.

Ранее министр культуры Латвии Наурис Пунтулис запретил подведомственным учреждениям применять русский язык в публичном пространстве в ситуациях, связанных с выполнением функций структур.

