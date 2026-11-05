На промобъектах в Рязани произошли возгорания из-за БПЛА

Рязанская область подверглась массированной атаке беспилотников, зафиксированы повреждения из-за падения обломков дронов. Об этом заявил глава региона Павел Малков.

«На территории промышленных объектов в Рязани произошли возгорания. Повреждены линии электропередачи, в части города наблюдаются перебои с электроснабжением», - написал губернатор в мессенджере «Макс».

Как отметил Малков, в одной из школ выбиты стекла, занятия в ней отменили. Кроме того, в Рязанском округе из-за атаки повреждены частные дома, в Рыбновском произошло возгорание нежилой постройки в частном секторе.

При атаке БПЛА пострадал один человек, ему оказывают необходимую медпомощь.

Ранее над Рязанской областью уничтожили десять дронов ВСУ, в Рязани был ранен один человек, напоминает Ura.ru.

