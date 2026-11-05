В Россию вернулись семь членов экипажа с арестованного в Индии танкера
Семь членов экипажа с танкера Unity, арестованного в Индии в мае, вернулись в Россию. Об сообщает ТАСС.
Ранее в генеральном консульстве России в Калькутте заявили, что шесть россиян и один казахстанец из экипажа судна покинут его 3 ноября.
Как отметила в беседе с агентством девушка одного из членов экипажа, россияне уже приземлились в аэропорту Минеральных Вод.
Танкер Unity с 20 россиянами следовал под флагом Камеруна и был арестован властями Индии в связи с финансовыми претензиями к судовладельцу. Суд принял решение о принятии срочных мер для репатриации моряков, пишет 360.ru. Корабль остается на якоре близ порта Парадип.
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