Безвозвратные потери: финансовый аналитик объяснил подвох в укреплении рубля
Российская валюта может укрепиться к доллару, но но не до прежнего уровня покупательной способности, заявил «Радиоточке НСН» финансовый аналитик Тимур Нигматуллин.
Усиление инфляционных процессов снизило покупательную способность российской валюты за последний месяц примерно на 7%. Как заявил в беседе в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» финансовый аналитик управляющей компании «Альфа-Капитал» Тимур Нигматуллин, если инфляция ускоряется и держится на высоком уровне, то курс уже никогда не сможет вернуться назад.
Ранее финансовый эксперт Андрей Кочетков заявил, что рубль вполне может вернуться к уровням, которые наблюдались до нынешнего геополитического кризиса.
«Есть два фактора. Первый – это инфляция в рублях и в долларе, которая говорит в пользу того, что покупательная способность рубля навсегда утеряна примерно на 7%. Второй фактор - то, что сейчас отменено бюджетное правило (интервенции Минфина РФ на валютном рынке – прим. ред.) и рубль искусственно не ослабляется. По крайней мере, как это было до кризиса», - объяснил Нигматуллин.
Финансовый аналитик также напомнил о том, что курсы валют влияют друг на друга за счёт инфляционных процессов.
«Всё может измениться, если валюта, по отношению к которой измеряется курс, а в данном случае это доллар США, будет испытывать схожие проблемы. За последние четыре недели мы выявили существенное ускорение инфляции. Собственно, ставка Центрального Банка на уровне 20% является подтверждением подобных опасений «перекладки» ослабления рубля на инфляцию. Если инфляция ускорилась и составила дополнительно 10 процентных пунктов, то это означает, что рубль уже никогда не сможет укрепиться при прочих равных условиях, потеряв эту покупательную способность навсегда. Но мы также видим, что и у доллара тоже ускорилась инфляция. Она ускорилась гораздо меньше, но существенно – не сильно ниже 10%. Поэтому, потеря покупательной способности относительно доллара несколько меньше, чем могла бы быть», - заявил «Радиоточке НСН» финансовый эксперт.
При этом Нигматуллин сомневается в том, что сегодня можно делать прогнозы. На поведение не только российской валюты, но и всего мирового рынка существенное влияние оказывают любые геополитические события и решения политиков.
«По факту, действительно, рубль может укрепиться к доллару. Но, как вы понимаете, большое количество событий и очень плотный новостной поток могут оказывать сильное влияние на то, будет ли теоретически возможное укрепление означать фактическое. То есть можно сказать, что рубль недооценён и он может укрепиться. Но вероятность всех этих обстоятельств прогнозировать просто бессмысленно. Однако, сценарий вполне реальный. Вероятность его не нулевая», - оптимистично заявил финансист.
Говоря о влиянии на российскую валюту перевода расчётов с европейскими странами за газ в рубли, Нигматуллин заверил, что для экономики России этот вопрос не принципиален. Но при этом эксперт отметил иной аспект перевода газовых сделок в рубли.
«Тут нужно понять, что для нас как для экономики абсолютно нет никакой разницы – покупают в рублях или в долларах. Поэтому вопрос нужно ставить иначе: а будут ли они покупать или не будут они покупать? Если они не будут окупать, то это будет очень сильный удар по российской экономике и рубль ослабнет очень сильно. Потому, что фактически прекратится приток валюты с точки зрения сырьевого экспорта», - описал ситуацию Нигматуллин.
Утром во вторник курс доллара на Московской бирже опустился ниже 88 рублей. Согласно данным площадки, в ходе открытия торгов американская валюта стоила менее 88 рублей, при этом евро достиг 96 рублей. Такие показатели зафиксированы впервые с 28 февраля.
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