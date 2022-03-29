Безвозвратные потери: финансовый аналитик объяснил подвох в укреплении рубля

Усиление инфляционных процессов снизило покупательную способность российской валюты за последний месяц примерно на 7%. Как заявил в беседе в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» финансовый аналитик управляющей компании «Альфа-Капитал» Тимур Нигматуллин, если инфляция ускоряется и держится на высоком уровне, то курс уже никогда не сможет вернуться назад.

Ранее финансовый эксперт Андрей Кочетков заявил, что рубль вполне может вернуться к уровням, которые наблюдались до нынешнего геополитического кризиса.

«Есть два фактора. Первый – это инфляция в рублях и в долларе, которая говорит в пользу того, что покупательная способность рубля навсегда утеряна примерно на 7%. Второй фактор - то, что сейчас отменено бюджетное правило (интервенции Минфина РФ на валютном рынке – прим. ред.) и рубль искусственно не ослабляется. По крайней мере, как это было до кризиса», - объяснил Нигматуллин.