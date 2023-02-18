«Раздувая пламя конфликта». В России отреагировали на очередные признания Запада об антироссийских санкциях
Политики и политологи в РФ отметили проигрыш Запада на фоне все новых пакетов антироссийских санкций.
Евросоюз и Соединенные Штаты Америки приступили к разработке санкций в отношении России в связи с украинским кризисом в декабре 2021 года. Об этом рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала откровение Урсула фон дер Ляйен О подготовке антироссийских санкций в связи с ситуацией вокруг Украины. По словам Захаровой планы по её включению в санкции «у Евросоюза с подачи США уже в конце 2021 года с удивительной формулировкой «за содействие развёртыванию войск на территории Украины».
«Готовились непартнеры основательно, разрабатывали провокацию в деталях, раздувая пламя конфликта», – написала Захарова в своем Telegram-канале 18 февраля, в субботу
Десятый пакет санкций Европейского союза в отношении России из-за ситуации на Украине будет предусматривать ограничения на сумму до 10 миллиардов евро. Такую цифру назвала руководитель исполнительной власти ЕС Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита ЕС - Украина в Киеве.
Политолог Евгений Минченко в беседе с НСН предположил, что в послании президента Владимира Путина Ведеральному собранию РФ, запланированном на 21 февраля, особое внимание будет уделено российской экономике.
«О чем Путин может сказать в послании? Понятно, что есть набор тем, о которых о не может не сказать. Первое – перспективы специальной военной операции. Второе – ситуация с экономикой, социальной сферой. Это очевидно. Какие-то конкретные решения, которые будут предложены, не знают даже люди, пишущие текст, потому что идет процесс согласования между министерствами, ведомствами, выясняются отношения. Не секрет, что Путин сам очень активно участвует в работе над посланием, сам добавляет смысловые куски», – сказал Минченко.
Евросоюз намерен активировать новые ограничительные меры 24 февраля – в годовщину начала Россией специальной военной операции на Украине. По словам главы Еврокомиссии, этот пакет также призван закрыть пробелы предыдущих санкционных ограничений.
Евросоюз при введении санкций против Москвы не оценил реальное экономическое влияние России, которая присутствует в 48% всех мировых торговых цепочек, заявил заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в беседе с НСН.
«В ряде моментов те акции, которые они затеяли, для нас неудобные и неприятные, но у них была неправильная оценка роли России в экономике. Они получили отрицательный эффект для себя больше, чем мы получили негатива. Они исходили из того, что экономика России – это 2% мирового ВВП, это так с точки зрения абстрактной экономики. Реальная экономика не про деньги, а про отношения между людьми в процессе производства, распределения и так далее. На самом деле Россия присутствует почти в 48% мировых торговых цепочек. Победить такую страну почти невозможно. Мы же не просто нефть качаем, мы имеем большое количество морских и сухопутных границ, то есть, доставить можем это куда хотим. Они рассчитывали на панику, что мы побежим сдаваться – не побежали», - отметил Климов.
Эту позицию поддержал и член высшей экспертной комиссии общественного совета «Росатома» Олег Муратов в разговоре с НСН. По его мнению, Евросоюз не может ввести санкции против «Росатома», потому что он снабжает ядерным топливом большое количество реакторов в ЕС, для полного отказа от топлива странам союза необходимо увеличить свои производственные мощности.
«"Росатом" снабжает ядерным топливом большое количество ядерных энергетических и исследовательских реакторов, которые находятся в Евросоюзе, не считая тех реакторов, которые были построены по отечественным технологиям…. Это Финляндия, Чехия, Словакия, Венгрия и Болгария. Топливо поставляется не только в упомянутые страны, но и в Германию, даже в США. Санкции возможны, но этот вопрос будет решаться с тем, как будет обеспечиваться снабжение топливом. Можно сделать политическое заявление: мы введем санкции и откажемся. Однако фактически этот вопрос очень сложный. Принять такие санкции завтра – это нереально. Необходимо увеличить мощности по производству топлива, а это займет не один год и даже не несколько лет. Минимум два-три года в самом оптимистичном варианте», - сказал Муратов.
Россия одержала победу в беспрецедентной экономической схватке с Западом, сообщает польская Myśl Polska. Несмотря на введение большого числа ограничительных мер против Москвы, достигших в общей сложности 13,7 тысяч, России удалось выстоять. Также РФ продемонстрировала впечатляющие результаты в области конкурентоспособности экономики, так называемого «платежного баланса». Так, разница между доходами и расходами страны в прошлом году стала сенсационной - был зафиксирован положительный результат в 227 миллиардов долларов, отмечает издание.
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