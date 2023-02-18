«Раздувая пламя конфликта». В России отреагировали на очередные признания Запада об антироссийских санкциях

Политики и политологи в РФ отметили проигрыш Запада на фоне все новых пакетов антироссийских санкций.

Евросоюз и Соединенные Штаты Америки приступили к разработке санкций в отношении России в связи с украинским кризисом в декабре 2021 года. Об этом рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала откровение Урсула фон дер Ляйен О подготовке антироссийских санкций в связи с ситуацией вокруг Украины. По словам Захаровой планы по её включению в санкции «у Евросоюза с подачи США уже в конце 2021 года с удивительной формулировкой «за содействие развёртыванию войск на территории Украины».

«Готовились непартнеры основательно, разрабатывали провокацию в деталях, раздувая пламя конфликта», – написала Захарова в своем Telegram-канале 18 февраля, в субботу

Десятый пакет санкций Европейского союза в отношении России из-за ситуации на Украине будет предусматривать ограничения на сумму до 10 миллиардов евро. Такую цифру назвала руководитель исполнительной власти ЕС Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита ЕС - Украина в Киеве.

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Политолог Евгений Минченко в беседе с НСН предположил, что в послании президента Владимира Путина Ведеральному собранию РФ, запланированном на 21 февраля, особое внимание будет уделено российской экономике.

«О чем Путин может сказать в послании? Понятно, что есть набор тем, о которых о не может не сказать. Первое – перспективы специальной военной операции. Второе – ситуация с экономикой, социальной сферой. Это очевидно. Какие-то конкретные решения, которые будут предложены, не знают даже люди, пишущие текст, потому что идет процесс согласования между министерствами, ведомствами, выясняются отношения. Не секрет, что Путин сам очень активно участвует в работе над посланием, сам добавляет смысловые куски», – сказал Минченко.

Евросоюз намерен активировать новые ограничительные меры 24 февраля – в годовщину начала Россией специальной военной операции на Украине. По словам главы Еврокомиссии, этот пакет также призван закрыть пробелы предыдущих санкционных ограничений.

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Евросоюз при введении санкций против Москвы не оценил реальное экономическое влияние России, которая присутствует в 48% всех мировых торговых цепочек, заявил заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в беседе с НСН.

«В ряде моментов те акции, которые они затеяли, для нас неудобные и неприятные, но у них была неправильная оценка роли России в экономике. Они получили отрицательный эффект для себя больше, чем мы получили негатива. Они исходили из того, что экономика России – это 2% мирового ВВП, это так с точки зрения абстрактной экономики. Реальная экономика не про деньги, а про отношения между людьми в процессе производства, распределения и так далее. На самом деле Россия присутствует почти в 48% мировых торговых цепочек. Победить такую страну почти невозможно. Мы же не просто нефть качаем, мы имеем большое количество морских и сухопутных границ, то есть, доставить можем это куда хотим. Они рассчитывали на панику, что мы побежим сдаваться – не побежали», - отметил Климов.

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Эту позицию поддержал и член высшей экспертной комиссии общественного совета «Росатома» Олег Муратов в разговоре с НСН. По его мнению, Евросоюз не может ввести санкции против «Росатома», потому что он снабжает ядерным топливом большое количество реакторов в ЕС, для полного отказа от топлива странам союза необходимо увеличить свои производственные мощности.

«"Росатом" снабжает ядерным топливом большое количество ядерных энергетических и исследовательских реакторов, которые находятся в Евросоюзе, не считая тех реакторов, которые были построены по отечественным технологиям…. Это Финляндия, Чехия, Словакия, Венгрия и Болгария. Топливо поставляется не только в упомянутые страны, но и в Германию, даже в США. Санкции возможны, но этот вопрос будет решаться с тем, как будет обеспечиваться снабжение топливом. Можно сделать политическое заявление: мы введем санкции и откажемся. Однако фактически этот вопрос очень сложный. Принять такие санкции завтра – это нереально. Необходимо увеличить мощности по производству топлива, а это займет не один год и даже не несколько лет. Минимум два-три года в самом оптимистичном варианте», - сказал Муратов.

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Россия одержала победу в беспрецедентной экономической схватке с Западом, сообщает польская Myśl Polska. Несмотря на введение большого числа ограничительных мер против Москвы, достигших в общей сложности 13,7 тысяч, России удалось выстоять. Также РФ продемонстрировала впечатляющие результаты в области конкурентоспособности экономики, так называемого «платежного баланса». Так, разница между доходами и расходами страны в прошлом году стала сенсационной - был зафиксирован положительный результат в 227 миллиардов долларов, отмечает издание.



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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
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