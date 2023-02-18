«Раздувая пламя конфликта». В России отреагировали на очередные признания Запада об антироссийских санкциях

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала откровение Урсула фон дер Ляйен О подготовке антироссийских санкций в связи с ситуацией вокруг Украины. По словам Захаровой планы по её включению в санкции «у Евросоюза с подачи США уже в конце 2021 года с удивительной формулировкой «за содействие развёртыванию войск на территории Украины».

«Готовились непартнеры основательно, разрабатывали провокацию в деталях, раздувая пламя конфликта», – написала Захарова в своем Telegram-канале 18 февраля, в субботу

Десятый пакет санкций Европейского союза в отношении России из-за ситуации на Украине будет предусматривать ограничения на сумму до 10 миллиардов евро. Такую цифру назвала руководитель исполнительной власти ЕС Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита ЕС - Украина в Киеве.