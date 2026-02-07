У пары белоруких гиббонов в Ленинградском зоопарке родился детеныш

В Ленинградском зоопарке у белоруких гиббонов Габины и Персея родился шестой детёныш — малыш появился на свет 10 января.

Зоопарк отмечает, что родители проявляют большую заботу: Габина постоянно держит малыша при себе, кормит, согревает и успокаивает, а Персей бдительно охраняет семью. К воспитанию также подключилась старшая сестра Одиссея.

Белорукие гиббоны известны прочными семейными связями — они создают пары на всю жизнь. Детёныш останется с родителями на четыре-пять лет, за это время освоив навыки передвижения по деревьям и общения с сородичами, прежде чем начнёт самостоятельную жизнь.

Ранее в Волоколамском округе в Центре воспроизводства редких видов животных филиала Московского зоопарка родился детеныш редкой дрофы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: EPA/ТАСС
