У пары белоруких гиббонов в Ленинградском зоопарке родился детеныш

Зоопарк отмечает, что родители проявляют большую заботу: Габина постоянно держит малыша при себе, кормит, согревает и успокаивает, а Персей бдительно охраняет семью. К воспитанию также подключилась старшая сестра Одиссея.



Белорукие гиббоны известны прочными семейными связями — они создают пары на всю жизнь. Детёныш останется с родителями на четыре-пять лет, за это время освоив навыки передвижения по деревьям и общения с сородичами, прежде чем начнёт самостоятельную жизнь.

Ранее в Волоколамском округе в Центре воспроизводства редких видов животных филиала Московского зоопарка родился детеныш редкой дрофы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

