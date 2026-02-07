У пары белоруких гиббонов в Ленинградском зоопарке родился детеныш
В Ленинградском зоопарке у белоруких гиббонов Габины и Персея родился шестой детёныш — малыш появился на свет 10 января.
Зоопарк отмечает, что родители проявляют большую заботу: Габина постоянно держит малыша при себе, кормит, согревает и успокаивает, а Персей бдительно охраняет семью. К воспитанию также подключилась старшая сестра Одиссея.
Белорукие гиббоны известны прочными семейными связями — они создают пары на всю жизнь. Детёныш останется с родителями на четыре-пять лет, за это время освоив навыки передвижения по деревьям и общения с сородичами, прежде чем начнёт самостоятельную жизнь.
Ранее в Волоколамском округе в Центре воспроизводства редких видов животных филиала Московского зоопарка родился детеныш редкой дрофы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- У пары белоруких гиббонов в Ленинградском зоопарке родился детеныш
- СМИ: Россия обратилась к Индии и Шри-Ланке для поиска рабочих
- Стали известны лауреаты премии Общества композиторов и авторов песен
- Один человек погиб и 13 пострадали при обрушении аттракциона в Индии
- Непряева назвала очень тяжелой свою первую гонку на Олимпиаде
- Газовые службы с 1 марта получат право отключать квартиры от газа
- СМИ: Санкции в отношении российского спорта, вероятно, подходят к концу
- Умер прапраправнук Пушкина Вячеслав Гуцко
- Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
- Бронзит отказался адаптировать номинированный на «Оскар» мультфильм под Запад
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru