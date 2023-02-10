«Ситуация зависла»: Элиты ждут от послания Путина ответы на вопросы
Политологи Евгений Минченко и Павел Салин в эфире НСН спрогнозировали ключевые темы послания президента Федеральному собранию.
Президент холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко заявил в эфире НСН, что Путин в своем послании сделает акценты на специальной военной операции и экономике, а политолог Павел Салин наблюдает в политической элите страны большое число вопросов.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля. Ранее РБК со ссылкой на источники сообщил, что Кремль планирует провести еще масштабный митинг-концерт с участием Владимира Путина. Отмечается, что мероприятие может стать продолжением послания.
«Честно говоря, я думаю, что это (послание) странный жанр. О чем Путин может сказать в послании? Понятно, что есть набор тем, о которых о не может не сказать. Первое – перспективы специальной военной операции. Второе – ситуация с экономикой, социальной сферой. Это очевидно. Какие-то конкретные решения, которые будут предложены, не знают даже люди, пишущие текст, потому что идет процесс согласования между министерствами, ведомствами, выясняются отношения. Не секрет, что Путин сам очень активно участвует в работе над посланием, сам добавляет смысловые куски. Потому пытаться сейчас заглянуть в хрустальный шар и озвучить формулировки, которых еще нет даже у авторов…ну, я не любитель таких аттракционов», - сказал Минченко.
О неблагоприятной ситуации для власти и волнениях среди элит заявил Павел Салин.
«Ситуация в российской политике, ориентированной на элиты, зависла по всем направлениям. Везде пауза. Тенденция неблагоприятная для власти. Ситуация на Украине увязла. У элит образовывается огромный знак вопроса. Власть пытается заполнять повестку за счет вбросов. Активизировать тему с отставками губернаторов. Общий консенсус у элит, что в 20 числах февраля Путин даст ответ на вопросы», - отметил Салин.
Политолог также отметил, что лишь форматом послания политический истеблишмент удовлетворен не будет.
«Элиты – прагматично настроенные круги. Их только форматом не купишь. Тезисы должны соответствовать формату. В первую очередь касаться кадровых перестановок, перспектив разрешения украинской ситуации. Если прозвучат старые магистральные тезисы, которые он озвучивает последние несколько месяцев, то получится большой неприятный казус. Будут ожидать чего-то крупного, грандиозного не только по форме, но и по содержанию», - пояснил Салин.
Ранее сенатор Людмила Нарусова в эфире НСН предположила, что послание Путина будет в такой же тональности, как новогоднее обращение.
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