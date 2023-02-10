«Ситуация зависла»: Элиты ждут от послания Путина ответы на вопросы

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля. Ранее РБК со ссылкой на источники сообщил, что Кремль планирует провести еще масштабный митинг-концерт с участием Владимира Путина. Отмечается, что мероприятие может стать продолжением послания.

«Честно говоря, я думаю, что это (послание) странный жанр. О чем Путин может сказать в послании? Понятно, что есть набор тем, о которых о не может не сказать. Первое – перспективы специальной военной операции. Второе – ситуация с экономикой, социальной сферой. Это очевидно. Какие-то конкретные решения, которые будут предложены, не знают даже люди, пишущие текст, потому что идет процесс согласования между министерствами, ведомствами, выясняются отношения. Не секрет, что Путин сам очень активно участвует в работе над посланием, сам добавляет смысловые куски. Потому пытаться сейчас заглянуть в хрустальный шар и озвучить формулировки, которых еще нет даже у авторов…ну, я не любитель таких аттракционов», - сказал Минченко.