Сборная Италии возглавила медальный зачет по итогам первого дня ОИ-2026
Итальянская сборная возглавила медальный зачет после первого дня Олимпийских игр.
7 февраля было разыграно пять комплектов наград. Первое место в зачете делят Италия, Норвегия и Япония — каждая сборная набрала по «золоту», «серебру» и «бронзе». Четвертое место занимает сборная Швеции, которая получила золотую и серебряную медали. Следом идет сборная Швейцарии, в копилке которой одно «золото». Также свой медальный зачет бронзовыми наградами пополнили Канада, Китай и Словения.
Ранее российская лыжница Дарья Непряева поделилась с переживаниями о неудачном выступлении в олимпийском скиатлоне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Под Брянском найдено тело одного из провалившихся под лед ребенка
- SpaceX отложила миссию на Марс ради Луны
- Пекин отказался от переговоров с США и РФ об ограничении ядерных вооружений
- Сборная Италии возглавила медальный зачет по итогам первого дня ОИ-2026
- В Москве пресечена вечеринка сатанистов в клубе
- Президент Словакии считает передачу Украине истребителей МиГ-29 ошибкой
- Ким Чен Ын признал ошибку властей КНДР
- СМИ: В США засекли разговор приближенного Трампа с иностранной разведкой
- СМИ: Первая жертва вируса Нипах зафиксирована в Бангладеш
- Гладков заявил, что попал под ракетный обстрел в Белгороде
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru