Сборная Италии возглавила медальный зачет по итогам первого дня ОИ-2026

Итальянская сборная возглавила медальный зачет после первого дня Олимпийских игр.

Сборные Израиля и США освистали на церемонии открытия Олимпиады

7 февраля было разыграно пять комплектов наград. Первое место в зачете делят Италия, Норвегия и Япония — каждая сборная набрала по «золоту», «серебру» и «бронзе». Четвертое место занимает сборная Швеции, которая получила золотую и серебряную медали. Следом идет сборная Швейцарии, в копилке которой одно «золото». Также свой медальный зачет бронзовыми наградами пополнили Канада, Китай и Словения.

Ранее российская лыжница Дарья Непряева поделилась с переживаниями о неудачном выступлении в олимпийском скиатлоне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

