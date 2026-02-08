Президент Словакии считает передачу Украине истребителей МиГ-29 ошибкой
Передача Киеву истребителей МиГ-29 без адекватной замены ослабила обороноспособность Словакии, сообщил в соцсетях словацкий президент Петер Пеллегрини.
Он усомнился в заявлениях прежнего руководства Словакии о якобы непригодном состоянии истребителей. Глава государства указал, что в таком случае они не смогли бы улететь на территорию Украины. Пеллегрини отметил, что когда он возглавлял правительство, ему доводилось лично летать на МиГ-29, и тогда истребители находились в исправном состоянии и боеготовности.
Ранее прокуратура Словакии не нашла нарушений при передаче Украине МиГ-29, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
